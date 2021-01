防疫↑惹民怨！荷蘭丹麥爆抗議潮　法國無懼前例「仍考慮封鎖」

▲歐洲疫情嚴峻,讓法國政府即使明知人們會對防疫政策反彈的情況下,也要考慮實施第三次封鎖。(圖/翻攝自推特/@Reuters)

記者葉睿涵/編譯

歐洲新冠疫情升溫,讓各國政府不得不缩緊防疫政策,頒布更嚴格的行動限制措施。然而,政府的好意,人民卻不一定買單。荷蘭和丹麥在23、24日的週末舉行了大規模的抗議活動,反對政府在全國範圍實施宵禁,不過這樣的騷亂並未阻止歐洲其他國家想要封鎖防疫。法國政府承認,該國有可能在本周進行第3次全國封鎖,而義大利的醫生也呼籲政府鎖國一個月。

Anti-lockdown protest today in Dutch city of Eindhoven turns violent. This being the Netherlands the barricades consist, naturally, of bicycles. pic.twitter.com/RcNNTiYB6G

綜合外媒報導,由於英國新冠變種病毒的入侵,讓荷蘭掀起新一波疫情,該國政府在23日實施了自二戰以來的第一次宵禁。不過,示威者在24日卻無視宵禁,聚集在南部城市埃因霍溫(Eindhoven),與警察發生衝突。該市市長喬里茨馬(John Jorritsma)警告,宵禁引發民眾抗議後,「我們正在走向內戰」。

HUGE ANTI LOCKDOWN PROTESTS KICK OFF AGAIN IN DENMARK



In the fight against the corona virus and the "virus variant" from Great Britain, Denmark had tightened its tyrannical corona measures. pic.twitter.com/O0jii0XqiG