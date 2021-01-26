防疫↑惹民怨！荷蘭丹麥爆抗議潮　法國無懼前例「仍考慮封鎖」

▲歐洲疫情嚴峻，讓法國政府即使明知人們會對防疫政策反彈的情況下，也要考慮實施第三次封鎖。（圖／翻攝自推特／@Reuters）
記者葉睿涵／編譯
歐洲新冠疫情升溫，讓各國政府不得不缩緊防疫政策，頒布更嚴格的行動限制措施。然而，政府的好意，人民卻不一定買單。荷蘭和丹麥在23、24日的週末舉行了大規模的抗議活動，反對政府在全國範圍實施宵禁，不過這樣的騷亂並未阻止歐洲其他國家想要封鎖防疫。法國政府承認，該國有可能在本周進行第3次全國封鎖，而義大利的醫生也呼籲政府鎖國一個月。
Anti-lockdown protest today in Dutch city of Eindhoven turns violent. This being the Netherlands the barricades consist, naturally, of bicycles.pic.twitter.com/RcNNTiYB6G— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) January 24, 2021
綜合外媒報導，由於英國新冠變種病毒的入侵，讓荷蘭掀起新一波疫情，該國政府在23日實施了自二戰以來的第一次宵禁。不過，示威者在24日卻無視宵禁，聚集在南部城市埃因霍溫（Eindhoven），與警察發生衝突。該市市長喬里茨馬(John Jorritsma)警告，宵禁引發民眾抗議後，「我們正在走向內戰」。
HUGE ANTI LOCKDOWN PROTESTS KICK OFF AGAIN IN DENMARK— Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) January 24, 2021
In the fight against the corona virus and the "virus variant" from Great Britain, Denmark had tightened its tyrannical corona measures. pic.twitter.com/O0jii0XqiG
抗議封鎖禁令的抗議活動也在丹麥爆發。在23日晚間，有超過1000人聚集在了首都哥本哈根的街道上，參加一個自稱為「黑人男子（Men in Black）」所組織的抗議活動，人們高呼「丹麥自由」和「我們受夠了」的口號，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的肖像也被這些示威者們掛在街頭上焚燒。
▲法國總理卡斯泰表示，法國最近將決定是否要實施第3次的全國性封鎖。（圖／路透）
儘管有著丹麥和荷蘭的前車之鑑，但法國政府仍一心想要推動更嚴格的防疫政策，以抑制新冠病毒的傳播。法國總理卡斯泰（Jean Castex）在16日延長宵禁時間後，最近再次表示，境內的局勢十分「令人擔憂」，因此他們將盡快決定，是否要在本周實施第3次的全國性封鎖。義大利的醫生也呼籲政府鎖國一個月，以有效控制疫情。與此同時，由於疫苗研究失敗，法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）被迫放棄與美國藥廠默克（Merck）合作開發的疫苗。
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