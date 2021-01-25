法首席顧問提「第3度封城」！新變種病毒強襲　日增萬例確診

▲法國等歐洲國家疫情仍然無法消退，面臨新變種病毒株甚至再次升溫。（圖／路透）

文／中央社巴黎24日綜合外電報導

法國政府的2019冠狀病毒疾病政策首席醫療顧問戴佛西表示，由於新的變異病毒株在境內傳播，法國可能需要第3度封城。法國和義大利今天都新增1萬多例確診，英國則新增約3萬例。

法國衛生部通報，過去24小時境內新增1萬8436起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，目前全國累計確診總數達到305萬例。

衛生部還指出，過去24小時又有172人病故，全國染疫死亡總數來到7萬3049人。

法國防疫政策首席醫療顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天向BFM電視台表示：「如果我們不嚴加規範，從3月中旬開始我們將陷入極為艱困的處境…我們可能需要再次封城。」

他還說：「這是關鍵的一週，政治人物必須做決定。」

另外，英國當局今天通報，境內新增3萬4起確診病例、610人病亡，全國染疫喪命總數來到9萬7939人。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據指出，目前英國當局通報的累計確診數超過365萬例，約有9萬8000人染疫病歿，後者數據高居歐洲各國之冠。

英國官方數據還顯示，迄今境內已有超過635萬人施打了第一劑COVID-19疫苗。

義大利當局今天則通報，境內新增1萬1629起確診病例、299人染疫不治。

義大利從去年2月疫情浮出檯面以來，迄今已累計通報逾246萬起確診病例，以及8萬5461人染疫病亡，後者數據在歐洲各國排名第2。