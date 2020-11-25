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陳吉仲不公布進口萊豬101國名單　藍委氣喊拒審防檢局預算

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▲▼立法院經濟委員會 農會主委陳吉仲 林務局長林慶華 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲表示，允許萊豬進口的101個國家涉及經貿，不是第三方可直接公告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

農委會日前澄清世界160個國家不允許萊豬進口資訊是錯誤的，主委陳吉仲則說明其實有「101國家允許進口萊豬」。立法院經濟委員會今（25日）繼續審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分（處理），藍委認為農委會應對外說明101國有哪些？陳吉仲強調，此事涉及經貿，不是第三方可以直接公告。

審到防檢局預算時，國民黨立委孔文吉要求陳吉仲提供允許萊豬進口的101國。陳吉仲認為，美豬要進口跟防檢局明年度預算是兩件事，因防檢局現在執行的絕對是全國重大動植物傳染疾病在境內所有工作，和農民切身安全、損失有關。已多次說明101國和安全容許量可進口部分，「資料是從美國農業部門豬肉出口時，出口到的這些國家裡，把這些清單找出來，扣掉歐盟、俄羅斯和大陸等剩下沒允許萊克多巴胺而有出口的國家。」

陳吉仲接著說，這些包括有藥證的越南可允許使用萊克多巴胺並進口，沒藥證的日本、韓國允許萊豬進口等，全部經貿運作方式就是當進口國本身沒訂定相關安全容許量時，除非有特別要求，像台灣目前就有要求不能用萊克多巴胺的豬肉進口，否則都是依照出口國家內安全容許量方式來出口，依此整理出來101國，還說尤其在國會殿堂講的每句話都會留下紀錄。

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▲▼農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會日前澄清外界質疑世界160個國家不允許萊豬進口資訊是錯誤的。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，可以提供整個網站來源，請委員助理點選有哪些國家，背後有附註資料，強調「101國因國與國之間經貿，不是第三方可以直接公告的，做到這樣已經是具體說明，且有資料來源，可以滿足所有委員要求。」

國民黨立委楊瓊瓔直指，衛福部長陳時中昨天都說「如果只有標明產地，無法證明清楚，要請相關單位好好研議要怎處理」，那就很簡單，網站上有101國，就讓幕僚拿出來，不要讓浪費時間，負責任的行政官是要為自己捍衛才對，若不公布民眾只會更加恐慌，完全不解為何不能提供？

民進黨立委邱議瑩認為，公布名單跟審防檢局預算關聯性為何？網站上若都有資料，一個負責的在野黨可以自己Google去看，貿易過程條件狀況都不一樣，要農委會公布是不公平的。主席賴瑞隆原決議請農委會3天內公布網站連結（原始資料），不過藍委認為若這麼簡單為何要等3天？民進黨立委陳亭妃建議先把防檢局預算放到最後，請農委會把網址連結趕快給委員，再繼續審。

但最後所有預算審完，剩防檢局部分，陳吉仲這時表示，是否還是給農委會3天時間提供，賴瑞隆宣布，防檢局預算全部保留朝野協商，宣布散會。

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