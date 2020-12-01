藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院總質詢，國民黨立委楊瓊瓔質詢時批評，美國豬肉有22%含萊克多巴胺，連美國人都不吃萊豬，我們卻要進口，要蘇貞昌摸摸自己的良心，對此，蘇貞昌回答，「美國連太空人都吃。」

楊瓊瓔質詢時表示，多個地方議會通過瘦肉精零檢出，要嚴格把關，但中央卻要求地方放寬，依循中央規定。蘇貞昌強調，食安問題應全國同步、齊一標準，大家一起不要亂了套，各地方政府規定不一樣，有些包括牛肉也要零檢出，有的地方不規範牛，但從國民黨進口牛肉，現在也都要零檢出…」

楊瓊瓔打斷蘇貞昌答詢並痛批，「政策要有制度，不是像月亮一樣，初一、十五不一樣，你一直牽扯國民黨時代，但當時美豬、美牛是分開的，為何你不面對民眾需求？」

楊瓊瓔再接著問，經濟部長王美花曾表示，萊豬問題沒解決，無法跟他國進行經貿交流，如果開放萊豬是為了台灣國際貿易，但現在美國總統又換人，我們換到什麼好處？蘇貞昌表示，美國雖然因選舉有不同政黨執政，但他們兩黨對於這個問題的態度都是一致的。

楊瓊瓔表示，美國豬肉有22%含萊克多巴胺，連美國人都不吃萊豬，我們卻要進口，蘇貞昌則回答，「美國連太空人都吃。」

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