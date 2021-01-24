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網咖打工遇神經病！店員「一人忙全場」嘆：還要提醒阿伯不要看片

▲▼網咖,宅男,電腦。（圖／CFP）

▲網咖是許多7、8年級生的回憶。（圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

在過去電腦網路不普及的年代，網咖是許多7、8年級生的回憶，一名曾在網咖工作的網友，分享遇到的各種奇葩事情，面試當天老闆就叫他換上圍裙直接上班。他指出，每周三都會遇到一堆阿兵哥來店裡大吃大玩，還會有客人透過電腦傳訊息搭訕他，直到後來換了老闆之後，才結束長達6年的網咖工作。

網友在Dcard上發文憶當年，面試當天老闆直接說「現在就直接實習吧」，他便換上圍裙開始工作，三個月後順利轉正職，負責下午4點到凌晨12點的班別。他指出，「每個禮拜三都俗稱災難日」，會有一群阿兵哥在下午17-18點時爆衝到網咖，「一副『我今天就是要吃爆玩爆你整家店』的嘴臉」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲有客人用電腦傳訊息搭訕。（圖／翻攝自DCARD）

看到一群人衝進來，他完全笑不出來，「我一個人要煮泡麵、煮水餃、炸雞排、泡飲料、開台、打掃清潔、追垃圾車、進貨、換瓦斯、補蛋」，還要提醒工人阿伯「不要看片片！」有時還會遇到恐怖場景，她表示，某一次一名全身是血的人手拿開山刀走進店內找人，朝著座位區舉刀大喊，他害怕得拿起鍋鏟揮舞著，偷偷打電話報警，後來事情也不了了之。

他表示，還經常被搭訕，會有假裝不懂電腦的客人要她過去看一下，藉機要聯絡方式，甚至有客人透過電腦傳訊息到櫃台「請問店員有陪玩服務嗎？」除此之外，每天晚上22:50要檢查身分證，未滿18歲的要離開，有些人賴皮不走，他便會直接用主機把客端電腦全部切掉關機，「一陣陣哀嚎聲彷彿交響樂般，療癒了我一整天上班的心情」。

打電腦,遊戲,電腦,宅男,電動（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO在網咖遇到很多奇葩的人事物。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

他感嘆，後來因為疼愛他的男老闆沒做了，「換來一個如後母般的邪惡女老闆，每天扣薪水、罵人、講壞話、排擠」，一開始都還可以接受，後來看著同事一個個離職，他便拿著離職證明單，騎著可愛50cc小綿羊回家，替這6年的工作畫上句號。

貼文一出後，引起許多網友回應，「50cc小綿羊為什麼可以被你說的這麼有喜感啦」、「好懷念的歲月啊，以前還差點住在那了」、「現在看A片的感覺有比較少了 ，以前去真的是一堆阿北在看片」、「我去網咖永遠都是為了搶票」、「之前也打電腦打到遇到帶4把刀的神經病」。

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