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反萊豬公投連署逾22萬份　江啟臣號召民眾站出來「對抗大總統」

▲▼江啟臣赴台南宣傳反萊豬公投，原訂邱淑媞也要出席力挺但臨時缺席。（圖／翻攝自國民黨臉書直播）

▲江啟臣赴台南宣傳反萊豬公投，原訂邱淑媞也要出席力挺但臨時缺席。（圖／翻攝自國民黨臉書直播）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣24日赴台南宣傳反萊豬公投，他指出，目前「反萊豬」、「恢復公投綁大選」都已超過22萬份連署，目標農曆年前衝50萬份。江啟臣強調，這次公投的重要意義是「小市民對抗大總統」，不是什麼事都是總統一人說了算，「台灣民主絕對不是一個人作主，更不是民進黨作主。」

國民黨24日在台南市北區鴨母寮公有零售市場擺攤進行公投連署及宣講，除了江啟臣外，包括國民黨革實院院長羅智強、立委陳以信、台南市議員謝龍介、反萊豬醫師蘇偉碩等人都到場參與，不過，近日砲轟指揮中心防疫欠缺邏輯的台北市衛生局前局長邱淑媞原訂也要出席，但最後並未現身。

江啟臣致詞時表示，農曆年快到了，為了保護民主和人民健康，希望大家勇敢站出來連署「反萊豬」、「恢復公投綁大選」兩項公投。他指出，從1月9日開始展開連署以來，兩份公投皆已超過22萬份，相信這兩天台南、高雄的活動之後，一定可以超過25萬份、月底前超過30萬份，更要力拚農曆年前衝50萬份。

江啟臣強調，蔡英文政府無法為人民把關食安，因此我們要用公投來決定自己的未來、要吃什麼豬肉。去年8月28日蔡總統一場記者會就決定了我們要吃什麼豬肉，江啟臣痛批，台灣的民主現在只剩下「一人作主」，就是蔡英文作主，連民進黨內有不同意見，都會被打壓、抹黑。

「這次公投的重要意義就是小市民對抗大總統！」江啟臣說，不是什麼事都是總統一人說了算，總統的權力太大了，只有用公投，讓人民展現意志，告訴政府我們不要吃萊豬，告訴蔡英文「妳錯了！」

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