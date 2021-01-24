低調現身格鬥賽挺MMA　江啟臣：不管我是不是黨主席都支持⋯

▲國民黨主席江啟臣出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席將於7月進行改選，欲角逐人馬備受外界高度關注。國民黨主席江啟臣24日上午先是赴台南宣傳反萊豬公投連署，下午低調出席位在台北體育館舉辦的WOTD-ETD（職業技擊爭霸賽）第5站賽事。江啟臣透露，自己本身很喜歡運動，並語帶玄機地說，「不管我是不是黨主席，基本上我就是會支持運動。」

國民黨24日上午在台南市北區鴨母寮公有零售市場擺攤進行公投連署及宣講，江啟臣與國民黨革實院院長羅智強、立委陳以信、台南市議員謝龍介、反萊豬醫師蘇偉碩等人都到場參與。

▲由左至右分別為應曉薇、王尊侃、江啟臣和劉美芳。（圖／記者李毓康攝）

在結束台南行程後，江啟臣低調北上返回台北市，在下午4時許抵達於台北體育館舉辦的職業技擊爭霸賽。江啟臣到場時，先是與長期支持關注體育運動賽事的中華民國綜合格鬥協會榮譽理事長、台北市議員應曉薇，以及中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃致意，接著與新北市議員劉美芳一同坐在位子上低調觀賞比賽。

關於一早在台南有行程，怎麼會特別趕回台北市出席此場賽事？江啟臣接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，其實他對運動都很有興趣，MMA（綜合格鬥，Mixed Martial Arts）對他來講滿新鮮的，加上認識主辦人員並受邀出席，且自己過去曾看過一些相關比賽，該運動在台灣近年來受到大家關注，基於站在支持運動的立場，以及給主辦人加油打氣，所以特別趕來看賽事。

▲國民黨主席江啟臣與新北市議員劉美芳出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

江啟臣表示，每項運動在草創時期的推廣都非常辛苦，自己覺得只要有時間，都應該來加油打氣，希望年輕人能夠多多投入不同運動項目，台灣人口雖然不是很多，但若各項運動都能蓬勃發展，對台灣國力來講絕對是加分的。

平常就會看MMA賽事的江啟臣認為，台灣在這一些運動項目上非常有潛力，由於該運動有分不同量級，較沒有受到一些生理條件限制，例如身高等，所以對東方人來講是有優勢的，若能有系統的訓練、比賽，得到一些支持的話，台灣選手有機會在國際賽事中嶄露頭角，「只要有努力，就會有成績！」

被問到未來會不會鼓勵國民黨員支持相關運動？江啟臣說，國民黨本來就應該支持運動，尤其是若想讓年輕人能夠認識國民黨的話，支持運動是非常重要的，「我本身喜歡運動，所以不管我是不是黨主席，就是會支持運動。」

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