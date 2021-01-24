封院抗命挨轟「落跑醫師」！和平主任背罵名躲18年　妻談往事哭了

▲周經凱挨轟落跑醫師，背罵名躲18年。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

2003年台灣爆發SARS疫情，北市和平醫院遭到封院，院內感染不斷擴大。時任和平醫院醫師的周經凱因為抗命，遭到記過免職，甚至被冠上「落跑醫師」的稱號，背負罵名18年，一度連生活都快過不下去。

部桃醫院近期發生院內群聚，是否封院的議題再度被搬出來討論，2003年時和平醫院封院，一直被外界作為比較的對象。不過，當年和平醫院下令封院，並非只是禁止院內人員進出這麼簡單，同時還要求在外的醫師要回到院內。

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時任和平醫院消化系統外科主任的周經凱，事發時正好出門吃飯，聽到封院的消息後，認為「已經封院了，就更不應該進去」，因此不聽從返院的命令。

沒想到，周經凱的舉動被當時的台北市府認為是「抗命」，不但被記了2支大過，還遭到免職、停業3個月，罰了24萬元，甚至因此冠上「落跑醫師」的罵名，一夕之間成了過街老鼠。

▲談到往事時，周經凱的妻子忍不住落淚。（圖／《東森新聞》）



根據《東森新聞》報導，幾進走頭無路，周經凱帶著妻子到台東，開了一間小診所，卻連自己的名字也不敢說出口。妻子李宜殷談到往事，在鏡頭前聲淚俱下，病患的藥袋上連醫師的名字都沒有印上，就怕當地鄉親說「落跑醫師來這裡了」。

SARS疫情結束後，周經凱開始打官司，7年來花了200多萬元，想要伸張正義，卻只有公共危險罪的部分勝訴，換來的只有愈加不甘的心情。

▲對於邱淑媞的發言，周經凱相當無奈。（圖／《東森新聞》）



近日適逢新冠疫情，前台北市衛生局局長邱淑媞頻頻針對疫情發言，讓周經凱相當無奈，「好像是以前的事情都沒有再檢討，現在只是會…批評這個、批評那個。」

背負了「落跑醫師」的罵名18年，周經凱已年逾70，他2020年透過人權委員會，希望能向官方申請，將「落跑醫師」的標籤摘除。

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