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小市民對抗大總統　江啟臣籲台南鄉親用公投票展現民意

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣主席表示，這次公投的重要意義就是「小市民對抗大總統」，不是什麼事都是總統一人說了算，他強調台南是民主勝地，呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台灣民主絕對不是一個人作主，更不是民進黨作主」。國民黨24上午先由副秘書長謝龍介、革實院長羅智強領軍，偕同立委陳以信以及台南市議員王家貞、李中岑等人，一同於台南市區進行公投車隊遊行，懇請台南鄉親站出來，反對有害人體健康的萊豬進口，藉由連署促成公投，讓台灣人自己決定要吃什麼豬肉。隨行的機車車隊掛上反萊豬旗幟，相當顯眼！沿途上更有許多民眾豎起大拇指比讚，表達支持之外，也為反萊豬車隊加油、打氣！

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，車隊抵達台南鴨母寮公有零售市場進行公投連署宣講活動，除江啟臣主席親自出席外，謝龍介、羅智強、台南市主委莊占魁、立委陳以信、翁重鈞、中常委高思博、反萊豬醫師蘇偉碩以及多位台南市議員皆參與宣講，呼籲台南鄉親踴躍連署，讓蔡政府看清楚台灣民意。江主席等人並於公投連署手板上簽名，一起高呼「反萊豬、護健康、要公投」口號，現場群眾高喊加油，相當熱情。

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣主席表示，農曆年快到了，為了保護民主、保護人民健康，希望大家勇敢站出來連署「反萊豬」、「恢復公投綁大選」兩項公投。他指出，從1月9日開始展開連署以來，根據最新統計，兩份公投皆已超過22萬份。他相信這兩天台南、高雄的活動之後，一定可以超過25萬份，希望月底前超過30萬份，大家共同打拚，農曆年前衝過50萬份。

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣主席強調，我們要用公投票來決定自己的未來、要吃什麼豬肉、餐桌上要吃什麼食品，因為蔡英文政府無法為人民把關、無法保護人民的安全。去年8月28日蔡總統一場記者會就決定了我們要吃什麼豬肉，但「妳要進萊豬，我們要反萊豬」。江啟臣質疑，萊克多巴胺是連豬都不吃的東西，為什麼台灣人要吃？

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江主席表示，台灣的民主現在只剩下「一人作主」，就是蔡英文作主。連民進黨內有不同意見，都會被打壓、抹黑。這次公投的重要意義就是「小市民對抗大總統」，不是什麼事都是總統一人說了算，總統的權力太大了，只有用公投，讓人民展現意志，告訴政府我們不要吃萊豬，告訴蔡英文「妳錯了！」

▲中國國民黨24日上午於台南市發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署活動，江啟臣呼籲台南鄉親一起站出來，用公投票展現民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣指出，台南是民主的勝地，台南鄉親有是非，為了下一代的健康安全，一定會一起打拚，過年前衝過50萬份連署，8月28日用公投票決定台灣的未來。他相信連署份數很快可以達標、超標，展現民意，台灣民主絕對不是一個人作主，更不是民進黨作主。

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江啟臣台南鄉親公投民意

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