▲葉國一贈新北警1萬瓶抗菌乾洗手，警長黃宗仁：同仁執勤兼顧防疫。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

財團法人銓誠慈善基金會董事長葉國一先生與大川實業有限公司董事長黃桂芳先生為體恤第一線警察同仁執行勤務時，對於防堵疫情維護自身健康之需求，於22日捐贈新北市政府警察局1萬瓶抗菌乾洗手噴霧，由大川實業有限公司董事長黃桂芳親自代表捐贈，警察局局長黃宗仁受贈。

▲新冠肺炎疫情回溫，董事長葉國一與董事長黃桂芳特慷慨解囊捐贈1萬瓶抗菌乾洗手噴霧。

警察局表示，警察是維護治安與保護民眾的第一線人員，新冠肺炎疫情回溫，同仁執勤風險漸增，董事長葉國一與董事長黃桂芳為讓新北執法兄弟能多一層保障，特慷慨解囊捐贈1萬瓶抗菌乾洗手噴霧，讓新北市警察同仁在面臨疫情嚴峻考驗時，能保護好自己並維護好社會治安，令人欽佩讚賞。

警察局長黃宗仁表示，警察是社會治安最重要的防線，第一線執勤同仁需面對各種不同狀況，疫情當前同仁執勤風險也隨之大增，更須要民眾的支持。對此，局長黃宗仁相當感謝黃董事長與葉董事長事業有成，對於新北警察同仁的支持與愛護。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版