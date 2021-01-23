▲「利鑫農場」開創加工農產新通路，石門女青農高曉涵延續有機精神。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區是台灣最北端的行政區，周邊有富貴角與白沙灣等著名景點，在這北海岸浪漫的風景區附近，有不少返鄉青農默默地堅持自己的理想。新北青農高曉涵3年前回到石門家鄉，與父親一起經營「利鑫農場」，產品深受消費者喜愛，同時也積極研發農產加工品，打破產季限制更創造銷售新通路。

22歲的高曉涵大學主修國際貿易系，畢業後在台北從事服務業，工作期間常返鄉探望家人，並聽聞父親倡導有機栽種與食安理念，使她在心中種下嚮往的種子，加深返鄉務農的決心。2017年辭退原有工作回到石門老家與父親一起以有機方式照護菜園，同時擔任新北青農聯誼會文書組組長，積極協助新北青農發展，也因此受到石門區農會推薦為新北市農業產銷優良農民。

▲青農高曉涵於田間採收各式當季蔬果，其農產品深受消費消費者喜愛。



農業局表示，「利鑫農場」取得有機認證已滿6年，目前擁有7座溫室、1間育苗室與戶外農田，農場主要栽種季節有機蔬菜，近年更嘗試製作苦瓜乾、橘片與洛神花乾等手工加工品，開創市場新通。高曉涵更與鄰近國中、小辦理食農教育課程，宣導有機理念，也讓學生們瞭解食安重要性，農場也提供有機蔬菜給石門、金山等地的4間國中小與幼兒園作為營養午餐食材。

高曉涵表示，種植有機蔬菜沒有捷徑，只有經驗累積、細心照顧與堅持理念，用心去感受環境與土壤才能找到合適的栽培方法，目前仍向父親學習中，而自己平時除了田間工作外，也積極開發農產加工品並經營社群行銷，希望將優質農產與栽培理念向大眾推廣，未來更希望能在石門當地開設餐廳，推廣有機農業及食農教育。

▲青農高曉涵堅持以自然方式生產洛神花果乾，創造農產加工新商機。

農業局長李玟表示，新北市政府持續鼓勵青年加入農業這個大家庭，從生產、銷售、包裝到通路行銷都提供整體規劃及輔導措施，同時協助整合地方農業與都會地區資源，將資源效益最大化，帶動在地產業的發展。農業局也持續秉持「先創通路、再開農路」的精神，積極協助在地農友拓展銷售通路，並鼓勵各地青年及有志之士加入農業這個大家庭。利鑫農場：https://zh-tw.facebook.com/organicfarm828/。

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