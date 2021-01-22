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感謝偏遠醫護防疫辛勞　福容福隆贈澳底保健站蜂蜜蛋糕甜點

▲感謝第一線醫護防疫辛勞 福容福隆暖心送甜慰勞抗疫英雄。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲感謝第一線醫護防疫辛勞，福容福隆暖心送甜，慰勞抗疫英雄。（圖／福容大飯店福隆店提供）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，自案852護理師確診事件爆發後，全台護理人員無不戒慎恐懼，做為第一線人員仍要面對疫情的侵擾，守護台灣人民的健康，而位於新北貢寮的澳底保健站也持續服務在地鄉里民，而同屬轄區的福容大飯店福隆店，為了感謝醫護人員的辛勞，也特地致贈點心補品，在疫情的寒冬中送上溫暖。

澳底保健站位於新北市貢寮區，服務上千名的地方鄉親，但在偏遠地區醫療人力資源上，面對現今疫情的壓力，做為第一線的醫療人員，仍盡心盡力的為民服務，福容大飯店福隆店為感謝醫療人員的辛勞，於1月20日由飯店主廚江信毅代表，致贈飯店手工蜂蜜蛋糕及冬季熱甜湯補品，希望以甜補的方式在疫情及天氣的嚴冬中，讓醫療人員都能獲得滿滿的精神體力，充滿力量面對眼前困境。

福容大飯店福隆店公關副理陳泰傑表示，配合安心旅遊政策，只要遊客進入飯店內統一進行體溫測量、手部消毒，全體員工配戴口罩為來往旅客服務，而在餐廳內也採用梅花座的入座方式，也加寬座位間的距離，讓遊客間保持安全適當的空間，同時也獲新北市政府頒發之「我OK你FUN心」安心旅遊標章，邀請全台旅客來到東北角，大口呼吸新鮮空氣，享受海洋溫泉的浸潤，用強健的身體對抗疫情。

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