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社會 社會焦點 保障人權

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

記者陳豐德／新北報導

新北市一名顏姓男子109年12月間新莊瓊林南路一處違建鐵皮工廠經營職業賭場，經警方多日埋伏搜證一舉搗破，攻堅時賭客還嚇得將賭資藏在屁股內，仍被員警給發現，在場31人分別被送辦、裁罰；而顏男使用的鐵皮工廠也被提報給新北市公安稽查小組，22日上午執行拆除，這也是新北市警局局長「大仁哥」黃宗仁上任後的第一拆，充分展現公權力執法力度。

▲▼新莊違建鐵皮工廠成為賭場遭鐵腕拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊違建鐵皮工廠成為賭場遭鐵腕拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，當晚警方攻堅時賭客嚇得不知所措，一名中年大叔還把賭資塞進屁股內，以為可以躲過查緝，沒想到後來「便意來襲」才被員警拆穿，警方現場將天九牌負責人顏男（47歲）等3名工作人員依照賭博罪嫌送辦，另外28名賭客則依法裁罰。

警方表示，顏男利用外觀如一般廠房的違建經營職業賭場，拆除時發現建築物利用有毒害疑慮的石棉瓦來作為屋頂，加上違建卡在兩棟合法建築物中間，棟距非常小，這也增加了拆除難度。

22日與消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查，確認違建事實明確後，立即鐵腕拆除，而這也是新北市警察局長黃宗仁上任後的第一件拆除賭場違建案，充分展現鐵腕掃除犯罪之決心。

警方呼籲，房屋所有人應避免將房屋出租給不法份子，以免造成社會治安疑慮及損害自身權益。警方將持續加強查緝犯罪行為，結合新北市政府公安聯合稽查小組，斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間，有效控制及預防犯罪問題。

▼違建卡在合法建築中間增加拆除難度。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊違建鐵皮工廠成為賭場遭鐵腕拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊違建鐵皮工廠成為賭場遭鐵腕拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

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