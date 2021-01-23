快訊／鶯歌雙載機車凌晨自摔！滑行噴出長長火花　2男送醫不治

▲吳男騎乘機車經過該處時，突然自摔滑行、在柏油路面磨出長長火花。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市鶯歌環河路今（23日）凌晨4時許發生死亡車禍，43歲的吳男騎機車載友人江男（38歲）外出，沿著環河路往樹林方向行駛，不料經過事故路段時突因不明原因自摔、一路滑行擦撞路旁水泥邊緣，2人當場倒地雙雙失去生命徵象，經緊急送往醫院搶救後，仍於上午7時許先後宣告不治死亡。

▼吳男與好友江男撞上路旁水泥邊緣，送醫急救後雙雙宣告不治。（圖／記者陳豐德翻攝）