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3校攜手組「科學新視界育樂營」　引領學子探索體驗科研奧妙

▲3校攜手組「科學新視界育樂營」 引領學子探索體驗科研奧妙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲3校攜手組「科學新視界育樂營」，引領學子探索體驗科研奧妙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

22日在新北市立金山高級中學辦理「科學新視界−科學體驗育樂營」活動，由金山高中國中部學生及建中、北一女同學共49位參與，由建中及北一女帶領國中部學生在遊戲中學習的方式，透過高中自然科學探究與實作課程的經驗分享，以「做中學」、「樂中學」的理念培養與啟發國中學生對科學新知的好奇及團隊合作的能力。

金山高中校長賴來展表示，新課綱上路之後，高中自然領域設立部定必修的「探究與實作」課程，課程老師從原本的告訴學生答案，轉由發現問題、規劃與研究、論證與建模、表達與分享等方式，使學生自己能從現象的知識連結，進而有解決問題的能力，有更多思考和實際操作的機會。

▲3校攜手組「科學新視界育樂營」 引領學子探索體驗科研奧妙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金中建中北一女3校攜手帶領學生看見新世界，引領金山學子體驗科學新視界。

▲3校攜手組「科學新視界育樂營」 引領學子探索體驗科研奧妙。（圖／記者郭世賢翻攝）

賴來展說，金山高中近年來積極推動自然科學、生活科技及國際教育等多項課程，藉由建中與北一女兩校同學，規劃服務學習活動內容，營隊項目有「電磁與力學」、「熱冰塊-過飽和原理」、「運算思維」及「誰是大奸商」等生活化的課程活動設計，結合了物理化學、資訊科技及數理閱讀等學科能力，設計出符合金山學生的在地化課程內容，提升本次參與學生的邏輯運算與科學思維能力，甚至愛上自然科學的視界。

金山高中表示，今年參加對象為國中八、九年級學生，起初營隊報名人數近百位學生，但因應防疫人數限制，經忍痛篩選後僅有部分學生參加。然而，有幸參加的國中學生都玩得學得不亦樂乎，每個人都透過實作將平常自然科學知識加以驗證，一整天下來對於科學營隊課程留下深刻印象。

▲3校攜手組「科學新視界育樂營」 引領學子探索體驗科研奧妙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲透過學習活動及遊戲設計的課程，帶領參與營隊的學生達到「探究與實作」的科學素養。

本次活動在金山高中、建中與北一女的師生共同合作之下圓滿落幕。賴校長也在閉幕式讚許學生的參與表現並感謝活動團隊的熱情投入，從生活化的自然科學遊戲中更容易讓學生引起學習興趣和動機，透過學習活動及遊戲設計的課程，培養科學態度及拓展學科視野，帶領參與營隊的學生達到「探究與實作」的科學素養。

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