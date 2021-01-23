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嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩　市場全面禁試吃　

▲▼ 因應春節人潮 守護市民健康 市府針對嘉義市八大行業、動保園區、公園、公有市場持續防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市針對公有市場消毒防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市屬於服務型城市，服務範圍包括雲嘉嘉南等地區，嘉義市政府建設處表示，去年至今防疫工作持續不間斷，現在接近年節，人潮多，為使民眾更加安心，加強落實秋冬防疫專案，並針對工商、農牧、公園、市場強化防疫，即日起要逛人氣超旺的文化路夜市也必須「戴口罩」。

建設處表示，在工商管理部分，市府行文要求本市八大行業及各大賣場消費場所，需落實口罩佩戴、手部消毒、體溫量測、實名制登記及人數控管等，如未依規定佩戴口罩，且經勸導不聽者，經舉證將裁處。同時也掌握超商、賣場等物資狀況，目前均屬充足。

▲▼ 因應春節人潮 守護市民健康 市府針對嘉義市八大行業、動保園區、公園、公有市場持續防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲公園也列入防疫重點區域。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，嘉義市動物保護教育園區持續落實量體溫、戴口罩、實聯制，民眾接待區域每天消毒，同時增加休園天數(星期日、星期一)，保障民眾與毛小孩安全。

最受市民朋友喜愛的公園，市府更作好防疫工作，包括嘉義、北香湖、中正、文化等公園29處遊戲場、各公園體健設施，實施每周消毒。人潮較多的嘉義、北香湖、中正、文化等公園座椅、爬梯扶手每日消毒；228紀念館入館採實名制；各公園公廁增加洗手乳等清潔用品補充頻率，並於明顯處張貼防疫標語，鼓勵民眾戴口罩還要勤洗手。

▲▼ 因應春節人潮 守護市民健康 市府針對嘉義市八大行業、動保園區、公園、公有市場持續防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

建設處表示，嘉義市市場是旅人遊客、在地民眾最重要的採買場所，即日起除要求攤商落實戴口罩外，更將宣導採購民眾戴上口罩，安心採購、保護自己也保護他人。建設處更安排消毒4公有市場和3個設攤路段（永和，共和，文化路），同時同時要求公有零售市場及各設攤路段全面禁止試吃、保持安全距離。文化路夜市於今日上午消毒完畢，晚間將於進出口處，設立宣導告示，籲請民眾配合進入夜市必須戴口罩。

▲▼ 因應春節人潮 守護市民健康 市府針對嘉義市八大行業、動保園區、公園、公有市場持續防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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