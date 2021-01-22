北投鴨慘遭口罩纏脖！　柯文哲呼籲：掛繩最好先剪兩半再丟掉

▲口罩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠疫情愈發嚴峻，口罩已經成為民眾日常必須品。不過，近日北投一所國中裡，竟出現一隻被廢棄口罩纏住脖子的鴨子 ，所幸及時被民眾發現才脫困。對此，台北市長柯文哲今（22）日發文呼籲，大家一定要把口罩捲好丟進垃圾桶，最好先將綁帶剪成兩半，以避免任何動物可能被纏住的機會。

「別讓保護你的口罩成了動物殺手。」柯文哲在臉書發文說，最近他看到不少外媒報導，人類丟棄的口罩，纏繞住鳥禽類肢體，輕則腫脹、流血，嚴重的導致死亡。

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他舉例，近日在北投一所國中裡，竟有一隻鴨子的脖子被口罩掛繩纏住，自己解不開，幸好及時被熱心民眾發現並通報，台北市動保處同仁緊急處理，才幫鴨子脫困。

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）



「疫情之下，口罩成了人們的基本配備，但是大量的口罩垃圾已經對環境造成龐大的壓力。」柯文哲續指，一個月估計有2,000億個口罩和醫用塑膠手套被丟棄，一年累積下來，龐大的口罩垃圾已經造成環境威脅。

最後他呼籲民眾，一定要把用過的口罩捲好丟「進」垃圾桶，如果可以，最好先將綁帶剪成兩半，避免任何動物可能被口罩掛繩纏住的機會，保護自己與環境保育一樣重要。

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