逛超市不戴口罩反嗆警：像流氓　買酒男不聽勸荷包最高噴1萬5

記者陳豐德／新北報導

國內疫情升溫讓民眾人人自危，近日又爆發「禁桃風波」，新北市三峽區一名萬姓男子22日下午3時許到學成路上一家超市購物，卻未依規定配戴口罩，警方到場勸阻萬男仍不聽，還要員警把法規拿出來給他看，警方只好把他帶回派出所，並依照《傳染病防治法》第37條公告，函請衛生局裁罰3千至1萬5千元。

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▲三峽男不戴口罩進超市買酒，不聽警方勸阻還反嗆：像流氓。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，當日下午3點多警方接獲超市店員來電，指稱店內有名男子消費時未配戴口罩，而且勸導後也不理會店員，繼續在店內逗留購物，請警方到場協助。員警在超市外就發現，入口處有張貼新北市衛生局所公告防疫措施等相關規定，內容有明確提及進入超商應配戴口罩。

員警到場後，萬男（48歲）同樣未戴口罩站在櫃台處拿著幾瓶啤酒準備結帳，聽聞員警詢問口罩在哪，他則回應「沒帶來啊」；員警提醒萬男現在已經有傳染病防止法37條公告，超市也屬於必須配戴口罩的場所，萬男卻反嗆「拿來啊，把法拿來啊」，甚至還說警察像流氓，員警只好將他帶回派出所製作資料。

黃男自稱因為身體狀況不適合長時間配戴口罩，認為疾病管制署所公告之內容係針對超商行政人員，並不包含消費民眾，此外他覺得超商並不是高傳染風險場所，所以拒絕配戴口罩；警方訊後依照《傳染病防治法》，函請衛生局裁罰3千至1萬5千元。

▼萬男不戴口罩且店員、警方勸阻也不聽，遭依法裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）



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