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屏東天空灰濛濛　縣府籲外出戴口罩...啟動「反空污」應變措施

▲屏東縣空氣品質不良，環保局啟動應變措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣空氣品質不良，環保局啟動應變措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣近二天受大陸強烈冷氣團夾帶霾害空氣汙染物影響導致空氣品質不良，縣長潘孟安關心縣民健康，提醒避免戶外活動或配戴口罩，並指示環保局啟動空氣品質相關因應對策，由環保局長顏幸苑於今（22）日立即召集相關單位啟動空品不良應變作業。

▲屏東縣空氣品質不良，環保局啟動應變措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼灑水、清掃作業。

▲屏東縣空氣品質不良，環保局啟動應變措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣府因應空污立即啟動各項應變措施及禁止作為，有通報轄內64家砂石場啟動空氣品質惡化防制措施、縣內35家大型固定污染源，要求工廠配合減量2%、針對20座大型營建工地加強進行巡查管制作業、加強轄區道路洗掃作業其增加洗掃的路段及洗掃頻率、對河川揚塵易好發區域進行巡查並加強洗掃街作業並請上風處縣市（中北部）共同聯合應變。

另依環保署「指定空氣品質惡化預警期間之空氣污染行為」公告規定，禁止作為有道路兩旁及公園使用吹葉機、以非閉密方式進行瀝青混凝土之裝卸、輸送拌合作業、進行道路刨除鋪設作業或房屋拆除工程，但涉及公共安全者，不在此限、營建工程進行露天噴漆、噴砂作業及進行鍋爐清除作業，但於封閉式建築物內操者不在此限。

顏局長表示，近日因氣候影響，導致空氣品質不良，大氣環境不利於污染物擴散，上風處污染易往屏東累積，影響本縣空氣品質，籲民眾出外記得戴上口罩，環保局也將持續監控空氣品質；並籲請民眾可多加利用空氣品質監測網（http://airtw.epa.gov.tw）或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。

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