獨／耳掛式「車牌口罩」趴走街道！高雄男1秒快拆亂天眼...心機曝光　　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國內疫情緊繃！車牌也要戴口罩？高雄市就有一名慣竊避免被警方透過車牌辨識系統來追查，異想天開自製多面車牌，為了能夠快拆換，還在每一塊自製車牌後方加上兩條鬆緊帶，掛載原有車牌上頭，感覺就像幫車牌掛口罩，吳姓慣竊還說：「出門換口罩，偷竊沒煩惱」，當場讓員警不知道該怎麼回應。

▲高雄吳姓慣竊用鬆緊帶自製車牌口罩，躲避追查 。（圖／記者許宥孺攝）

就在12日早上九點，高雄市苓雅區武昌街一名車主發現自己小貨車內財物被偷竊，車鎖被撬開，立刻通報警方來處理，員警透過監視器發現，認為一名吳姓慣竊涉有重嫌，但是車型一樣，車牌卻明顯不同，所以員警還特別喬裝路人埋伏，刻意去觸碰吳姓慣竊的機車車牌，這一摸，摸出了名堂來。

▲高雄吳姓慣竊用鬆緊帶自製車牌口罩，躲避追查 。（圖／記者許宥孺攝）

原來吳姓慣竊的車牌雖然看起來跟真的一樣，但是卻是厚紙板材質，員警這下確認是變造車牌，所以申請搜索票前往吳姓慣竊家裡頭搜索，找到四面變造車牌，其中一面就跟犯案當下的車牌號碼一致，而且為了能夠快速拆卸，吳姓慣竊還特別在變造車牌後方貼上「鬆緊帶」，只要掛上原有車牌上面，就能夠犯案，就像是「機車車牌口罩」，員警忍不住酸他，像在疫情嚴峻，連機車都要掛口罩就對了！

現在警方清查後發現，這名吳姓慣竊除了涉及苓雅區這一起偷竊案之外，還有在林園犯下一件，是否還有其他案件，目前還在清查當中，先以竊盜和毒品罪嫌將他移送。

▲高雄吳姓慣竊用鬆緊帶自製車牌口罩，躲避追查 。（圖／記者許宥孺攝）