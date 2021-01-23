砸5萬買280個福袋！她曬「超狂開箱照」笑了：家裡快變侏羅紀公園

▲原PO買了280個福袋。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

每到新的一年，各大超商都會推出福袋讓民眾試試手氣。一名女網友日前一共砸下5萬5720元，在全家買了280個福袋；她在臉書社團大方分享自己的開箱照，並笑稱「裡面好多戽斗恐龍，都快變侏羅紀公園了！」貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛留言回應，「貧窮限制了我的想像」、「超瘋狂的」。

這名女網友在臉書社團「全家夯什麼」上發文表示，她上週去全家買了59個「2021金牛福袋」，昨（22）日又再購入221個，一共拆了280個、花了5萬5720元；由於她先前曾一次拆開2000個福袋，加上這次還有朋友的幫忙，所以還算輕鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲牆邊擺了整排飲料 。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，「會中的一個就會中」，她買福袋並不求中獎，而是享受拆開的過程，「抽獎是我的興趣娛樂」，非常好玩、開心。而她也大方曬出自己的戰利品，從畫面可見，整片地板全被塞滿，飲料靠牆擺一排，泡麵堆高高，非常壯觀。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，福袋內都有抽獎券，在這280張中，她抽到了1個拾五獎（UNIQLO男裝圓領T恤）和10個拾陸獎（全家專屬禮物），其餘則都是「銘謝惠顧」；此外，所有福袋開出來最多的商品就是「戽斗恐龍」了，原PO看到後笑稱，「裡面好多戽斗恐龍，都快變侏羅紀公園了！」

▲280張抽獎券只有11張中獎。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「首先要很有錢+很大的房子」、「全家應該要頒獎給你」、「199元乘以280袋，5萬5720元快可以買摩托車了」、「羨慕啊！有這麼大的場地可以開福袋」、「哇！大開眼界」、「你好狂！你家可以開雜貨店了」、「給你拍拍手」、「好狂」、「好想幫你拆」、「口袋深不見底」、「超想要戽斗恐龍」。

原PO而後也在留言處表示，雖然零食、飲料真的很多，不過「一天就被地方媽媽們掃貨掃光了」，所以不怕吃不完。