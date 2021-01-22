整支巧克力雪糕放進熱拿鐵中！「全家X哈根達斯」打造罪惡雪融拿鐵

▲「全家X哈根達斯」全新改版回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

改版再回歸！全家「Let’s Café」連2年攜手哈根達斯推出聯名創意飲品「巧雪可可」，將整支哈根達斯雪糕直接放進熱巧克力中，限量11萬杯短短2周就完售，人氣爆表。今年雙方再度聯手，強勢推出全新組合「雪融拿鐵」，經典熱拿鐵放了一整支巧克力榛果雪糕，苦甜風味罪惡到不行，數量有限，1月27日正式開喝。

▲▼整支榛果巧克力雪糕放進熱拿鐵中。



「全家X哈根達斯」連2年推出聯名「巧雪可可」，是將整支哈根達斯雪糕放進熱巧克力當中，每每一推出就掀起搶喝潮，夯到不行。今年改版後再度登場打造這杯「雪融拿鐵」，選用經典拿鐵作為基底，接著同樣將一整支濃醇的哈根達斯比利時巧克力榛果雪糕放進去，隨著雪糕融化，每一口都充斥著苦甜的巧克力以及榛果粒增添口感，冷熱交錯口感實在太罪惡，1月27日限量開賣，至2月23日止還有6折嚐鮮價，把握機會搶喝。

另，哈根達斯也於1月27日至2月23日祭出指定迷你杯、雪糕買2送1優惠，只在全家限定，期間再加碼送「新春福氣刮刮卡」限量只有3萬張，張張有獎，送完為止。

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