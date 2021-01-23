　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

牛年續為公義犇走！　時力2020台南回顧與新年期許

▲時代力量黨主席立委陳椒華召開台南服務案件回顧記者會，並歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲時代力量黨主席立委陳椒華召開台南服務案件回顧記者會，並歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

下個月即將邁入農曆新年，時代力量黨主席立委陳椒華23日於時代力量台南黨部召開台南服務案件回顧記者會，歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯，也發表國會問政成果報告，細數一年來投入關注的諸多台南議題。

台南市東山區科里里里長王元正、台南市後壁區新嘉里里長張細雲、南山公墓自救會代表吳延晃、台南環境保護聯盟理事長黃安調都到場，針對與陳委員合作的議題發表看法，並對台南市政議題提出新一年的期許。

▲時代力量黨主席立委陳椒華召開台南服務案件回顧記者會，並歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華表示，時代力量台南黨部每月皆會在臉書粉絲專頁公告免費法律諮詢時段與受理陳情時段，去年服務案件約百餘件，法律諮詢包括包括社運現場法律糾紛、防疫紓困、社福資源申請、財產與土地糾紛等領域，新的一年也會持續提供服務，讓民眾遇到法律方面的疑難雜症時有所依靠；受理陳情案件則以污染舉發為大宗，此外亦有文化保存、居住正義、交通規劃等議題。

▲時代力量黨主席立委陳椒華召開台南服務案件回顧記者會，並歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中學甲爐碴案是最為廣為人知的一案，陳椒華指出，經過多次與學甲區慈福里里長李新進現場勘查、揭露爐碴非法掩埋，學甲農地、工業區非法掩埋爐碴案已分別進入清運、調查的階段，但其實這只是廢棄物非法流竄全台的冰山一角，背後有結構性的問題，包括廢棄物與可再利用資源化產品之間的界限模糊不清、環保單位與工業單位互踢皮球的陋習等，都亟待制度化的改善。

▲時代力量黨主席立委陳椒華召開台南服務案件回顧記者會，並歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南環保聯盟理事長黃安調也批評，常常遇到有能力管理的環保單位不管、該管的經濟部或工業單位又沒能力管理，造成廢棄物流竄全國的問題，學甲爐碴爭議至少五年以上，原本只開罰6000元，陳委員質詢之後，才追加開罰72000，「有沒有人監督真的差很多！希望陳委員多質詢幾次！」陳椒華呼籲，台南市政府環保局跟經濟部工業局應勇於認定這些爐碴是不法廢棄物，該罰就罰，至於在立法院，陳椒華將持續推動廢棄物清理相關法制的健全化，以減少類似爭議發生。

另外，包括東山區科里里枋子林、後壁區新嘉里等地，都承受養雞場異味與污染，嚴重干擾居民生活，台南市東山區科里里里長王元正、台南市後壁區新嘉里里長張細雲與許多居民都找上陳椒華陳情。

王元正說，過去曾在黃偉哲市長團隊服務，認為市長其實是好人，但就是魄力不夠，捍衛居民居住權益是里長職責所在，會繼續打拚；張細雲則說，向其他立委陳情都沒人要理，還被各方勢力威脅，只有陳椒華立委願意挺身而出，他認為賺多賺少是一回事，如果沒有健康就什麼都沒有，該把關就要把關。陳椒華指出，養雞場為鄰避設施，目前多地爆發居民抗爭養雞場事件，主因是居民擔憂生活品質受影響，加上政府在業者申請期間沒有讓居民了解、沒有舉辦說明會事先溝通，才釀成衝突，中央及地方政府應修訂程序相關法規缺失，並避免於緊鄰居民生活環境之處核准設置，以居民安居樂業為優先考量，地方可設置自治條例規範養雞場設置許可前應召開說明會，中央政府也應修改相關規定以符合多數民意。

▲時代力量黨主席立委陳椒華召開台南服務案件回顧記者會，並歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南的南山公墓歷史超過四百年，陳椒華指出，墓區幾乎可說見證了台灣整個移民拓墾史，牽連甚廣，對台南、甚至對全台灣而言，都是相當重要的文化資產，卻一度要被起掘遷葬，陳椒華曾與南山公墓自救會共同召開記者會呼籲市府正視文資價值，別因一時開發利益而衝動毀損墓區，自救會代表吳延晃說，台南即將在2024年歡慶建城400週年，南山公墓正見證了整段歷史，地面上雖然只有五萬門墓，但地面下至少有十萬門的先人墓，呼籲市長黃偉哲應審慎為宜。雖然目前市府已決定先待文資調查而暫緩環評，但陳椒華質疑，即使可能因應戰後嬰兒潮世代而有新的殯葬需求，但整個大台南地區「沒有其他選擇、非開發南山公墓不可嗎？」認為開發前應先做好需求評估以及研議替代方案，並且透過公聽會等公民參與方式集思廣益，探討更具意義的開發模式，而不是一開始就預設要跟祖先搶地，徒增糾紛風險。

位於台南安定區的竑榮實業，主要以預拌混凝土為主，長期污染與違建情形屢遭居民投訴，更於去年申請變更周圍6公頃農地成立水泥產業園區。經民眾陳情後，陳椒華發現此案違反台南市國土計畫中將此區劃設為「農業發展地區第二類」之定位，於是舉辦記者會凸顯爭議與疏失，最後台南市政府經發局終在10月底對外表示撤案。陳椒華對此表示肯定，更呼籲南市府持續努力捍衛農地，有遠見的來行使權力，實踐國土計畫宗旨。

陳椒華總結道，很多的爭議案件都來自資訊不對等、缺乏公民參與，過去民主程序常被認為較耗成本，但如果好好落實資訊公開、公民參與，將可透過集體智慧有效防弊，也避免便宜行事之後發生衝突爭議，反而付出更大的代價。

濕敷、乾擦都好用
 

ET快訊
快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多
快訊／竹北工安意外　夫目睹堆高機輾妻「內臟爆裂」慘死
好市多挖到大神清潔劑　「對比照真的厲害」主婦哭了
確診案例「有2天社區足跡」　陳時中驚：防火牆裡有小縫隙
快訊／鄭爽爸爸公開道歉！「沒有正確引導孩子」改口要養小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄　

牛年續為公義犇走！　時力2020台南回顧與新年期許

「牛刀小試」消防知識滿載而歸　台南後甲消防分隊防火宣導闖關登場

嘉義市學生＋家長「新增寒假作業」　每日填寫活動軌跡記錄

前肢障協會理事長涉偽鈔案判無罪 　求職碰壁...人生已變調

奇美醫學中心起防疫措施再強化　25日起入院請帶健保卡或身分證

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩　市場全面禁試吃　

嘉義「空污季節」露天燃燒多　置高點監視器搭配空拍機加強巡查

防疫再升級！　進入台南市醫療院所前需出示健保卡確保院內安全

長青桌球錦標賽團體賽獎金吸睛　10萬+18K黃金球拍墜飾

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄　

牛年續為公義犇走！　時力2020台南回顧與新年期許

「牛刀小試」消防知識滿載而歸　台南後甲消防分隊防火宣導闖關登場

嘉義市學生＋家長「新增寒假作業」　每日填寫活動軌跡記錄

前肢障協會理事長涉偽鈔案判無罪 　求職碰壁...人生已變調

奇美醫學中心起防疫措施再強化　25日起入院請帶健保卡或身分證

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩　市場全面禁試吃　

嘉義「空污季節」露天燃燒多　置高點監視器搭配空拍機加強巡查

防疫再升級！　進入台南市醫療院所前需出示健保卡確保院內安全

長青桌球錦標賽團體賽獎金吸睛　10萬+18K黃金球拍墜飾

新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄　

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！　原來跟大家習慣的這動作有關

沒辦法反抗…大型黑狗一口咬下　2歲男童「頭破裂噴血」痛苦倒地

擔心爸爸施壓男友被嚇跑了　小嫻認「還不敢帶金剛回家」

快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多

親生女兒→攝影工具人！　「三口團圓照」牠疑惑回眸：你誰？

牛年掃除「3日期」曝！專家公開「錢進大門」3招　方位擺飾1次看

北市都發局長黃景茂接住都中心執行長　柯文哲：被中央挖腳

環球晶二度調高Siltronic收購價！　每股升至145歐元　

家樂福中壢店購物供拋棄式手套　鄭文燦讚落實防疫：桃園沒封城

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

猝死女嬰生母與5男子產下7孩　生了都給別人顧

路旁俗俗賣高麗菜竟是偷竊所得

疫情升溫 宜蘭縣人潮聚集點預防性全面消毒

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

石梯坪發現男屍　海巡打撈安置待勘驗

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

3校攜手組「科學新視界育樂營」

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

部桃醫護訂不到餐　他霸氣送1500個便當

郭綜合醫院爆醫療糾紛家屬抗議

打工1男2女沒錢租屋　搬進涼亭當新家

獨老50年無身分　戶所助重獲身分證

失意男欲跳橋善警即時趕至成功攔阻

台南白河警優質服務日本留學生都比讚！

更多熱門

相關新聞

「牛刀小試」消防知識滿載而歸

「牛刀小試」消防知識滿載而歸

為提升台南市民防火意識，增進民眾防火及防災觀念，台南市消防局第七大隊後甲分隊，協同東區區公所、虎尾寮民間緊急救援隊、聖曜文教課後輔導中心及南紡購物中心，23日下午3時至5時合作辦理「119『牛刀小試』消防知識滿載而歸體驗營」。

長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式

長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式

進入台南醫療院所需出示健保卡確保院內安全

進入台南醫療院所需出示健保卡確保院內安全

台南白河警優質服務日本留學生都比讚！

台南白河警優質服務日本留學生都比讚！

寒假開跑！樂高戶外運動會免費玩

寒假開跑！樂高戶外運動會免費玩

關鍵字：

牛年公義時力台南

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面