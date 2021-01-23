牛年續為公義犇走！　時力2020台南回顧與新年期許

▲時代力量黨主席立委陳椒華召開台南服務案件回顧記者會，並歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

下個月即將邁入農曆新年，時代力量黨主席立委陳椒華23日於時代力量台南黨部召開台南服務案件回顧記者會，歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯，也發表國會問政成果報告，細數一年來投入關注的諸多台南議題。

台南市東山區科里里里長王元正、台南市後壁區新嘉里里長張細雲、南山公墓自救會代表吳延晃、台南環境保護聯盟理事長黃安調都到場，針對與陳委員合作的議題發表看法，並對台南市政議題提出新一年的期許。

陳椒華表示，時代力量台南黨部每月皆會在臉書粉絲專頁公告免費法律諮詢時段與受理陳情時段，去年服務案件約百餘件，法律諮詢包括包括社運現場法律糾紛、防疫紓困、社福資源申請、財產與土地糾紛等領域，新的一年也會持續提供服務，讓民眾遇到法律方面的疑難雜症時有所依靠；受理陳情案件則以污染舉發為大宗，此外亦有文化保存、居住正義、交通規劃等議題。

其中學甲爐碴案是最為廣為人知的一案，陳椒華指出，經過多次與學甲區慈福里里長李新進現場勘查、揭露爐碴非法掩埋，學甲農地、工業區非法掩埋爐碴案已分別進入清運、調查的階段，但其實這只是廢棄物非法流竄全台的冰山一角，背後有結構性的問題，包括廢棄物與可再利用資源化產品之間的界限模糊不清、環保單位與工業單位互踢皮球的陋習等，都亟待制度化的改善。

台南環保聯盟理事長黃安調也批評，常常遇到有能力管理的環保單位不管、該管的經濟部或工業單位又沒能力管理，造成廢棄物流竄全國的問題，學甲爐碴爭議至少五年以上，原本只開罰6000元，陳委員質詢之後，才追加開罰72000，「有沒有人監督真的差很多！希望陳委員多質詢幾次！」陳椒華呼籲，台南市政府環保局跟經濟部工業局應勇於認定這些爐碴是不法廢棄物，該罰就罰，至於在立法院，陳椒華將持續推動廢棄物清理相關法制的健全化，以減少類似爭議發生。

另外，包括東山區科里里枋子林、後壁區新嘉里等地，都承受養雞場異味與污染，嚴重干擾居民生活，台南市東山區科里里里長王元正、台南市後壁區新嘉里里長張細雲與許多居民都找上陳椒華陳情。

王元正說，過去曾在黃偉哲市長團隊服務，認為市長其實是好人，但就是魄力不夠，捍衛居民居住權益是里長職責所在，會繼續打拚；張細雲則說，向其他立委陳情都沒人要理，還被各方勢力威脅，只有陳椒華立委願意挺身而出，他認為賺多賺少是一回事，如果沒有健康就什麼都沒有，該把關就要把關。陳椒華指出，養雞場為鄰避設施，目前多地爆發居民抗爭養雞場事件，主因是居民擔憂生活品質受影響，加上政府在業者申請期間沒有讓居民了解、沒有舉辦說明會事先溝通，才釀成衝突，中央及地方政府應修訂程序相關法規缺失，並避免於緊鄰居民生活環境之處核准設置，以居民安居樂業為優先考量，地方可設置自治條例規範養雞場設置許可前應召開說明會，中央政府也應修改相關規定以符合多數民意。

台南的南山公墓歷史超過四百年，陳椒華指出，墓區幾乎可說見證了台灣整個移民拓墾史，牽連甚廣，對台南、甚至對全台灣而言，都是相當重要的文化資產，卻一度要被起掘遷葬，陳椒華曾與南山公墓自救會共同召開記者會呼籲市府正視文資價值，別因一時開發利益而衝動毀損墓區，自救會代表吳延晃說，台南即將在2024年歡慶建城400週年，南山公墓正見證了整段歷史，地面上雖然只有五萬門墓，但地面下至少有十萬門的先人墓，呼籲市長黃偉哲應審慎為宜。雖然目前市府已決定先待文資調查而暫緩環評，但陳椒華質疑，即使可能因應戰後嬰兒潮世代而有新的殯葬需求，但整個大台南地區「沒有其他選擇、非開發南山公墓不可嗎？」認為開發前應先做好需求評估以及研議替代方案，並且透過公聽會等公民參與方式集思廣益，探討更具意義的開發模式，而不是一開始就預設要跟祖先搶地，徒增糾紛風險。

位於台南安定區的竑榮實業，主要以預拌混凝土為主，長期污染與違建情形屢遭居民投訴，更於去年申請變更周圍6公頃農地成立水泥產業園區。經民眾陳情後，陳椒華發現此案違反台南市國土計畫中將此區劃設為「農業發展地區第二類」之定位，於是舉辦記者會凸顯爭議與疏失，最後台南市政府經發局終在10月底對外表示撤案。陳椒華對此表示肯定，更呼籲南市府持續努力捍衛農地，有遠見的來行使權力，實踐國土計畫宗旨。

陳椒華總結道，很多的爭議案件都來自資訊不對等、缺乏公民參與，過去民主程序常被認為較耗成本，但如果好好落實資訊公開、公民參與，將可透過集體智慧有效防弊，也避免便宜行事之後發生衝突爭議，反而付出更大的代價。

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