台中百貨福袋登場　廣三650袋預購秒殺、新光1/27開搶

▲台中廣三SOGO百貨福袋預購21日開搶，不到幾小時就被搶購一空。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中百貨福袋預購起跑，廣三SOGO百貨今天開放預購650個福袋不到幾小時就被搶完；百貨龍頭新光三越除了福袋頭獎65萬元鑽戒外，會員還有機會抽中6台賓士GLA轎車，自1月27日起預購；大遠百福袋則祭出16.8萬元商品券，預定2月1日起開賣。

廣三SOGO百貨今年福袋最大獎為價值14萬8800元按摩椅、萬元購物金、護腿機等，許多人翹班排隊搶購，限量650個福袋不到幾個小時就搶光，館方將在大年初一下午1時公開抽獎。

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▲台中新光三越百貨福袋頭獎祭出68萬一克拉鑽戒。（圖／記者游瓊華攝）



台中新光三越福袋限量500袋將在1月27日上午10時起APP線上預購開搶。會員只要開啟APP，扣20點會員點數即可用1000元，預購價值超過4000元福袋。新光也另推「寵愛會友」好康活動，1月26日起，連續6天，天天送出價值178萬元的賓士最新GLA豪車，只要扣會員點數一點，即可參加1次抽獎機會。

台中大遠百新春福袋自2月1日起開賣，限量1000份。憑全館當日單筆消費滿888元發票加2000元現金及會員卡，即可購買價值2200元商品券，及福袋抽獎券1張，大年初一下午2時，公開抽獎，最大獎是16.8萬元禮券。

▲台中大遠百福袋最大獎為16.8萬禮券。（圖／記者游瓊華攝）



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