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胡迪、巴斯光年可以換表情！超商最新「皮克斯」集點還有療癒三眼怪

▲▼全家最新皮克斯集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新皮克斯集點活動登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

皮克斯迷一定要搶收！繼找來「KAKAO FRIENDS」合作後，這次全家最新集點加購活動，邀請了超萌的三眼怪、胡迪及巴斯光年，打造系列公仔，且除了收藏擺設外3大角色還能大玩換臉組裝，Q到爆炸還增添趣味性，同步登場的還有絨毛居家用品，像是三眼怪面紙套，不管是放客廳、擺床邊都療癒到不行，通通數量有限，1月27日上午10時起於APP開放預購。

▲▼全家最新皮克斯集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛胡迪、巴斯光年組裝公仔。

全家推出最新「皮克斯」集點活動，找來《玩具總動員》靈魂人物胡迪、巴斯光年以及三眼怪，打造系列角色公仔，其中，超欠收的非各限量只有200組的胡迪、巴斯光年組裝公仔，2款公仔不僅可以隨心情換臉上表情，就連手指動作、鞋子通通可以任意移動變換，巴斯光年全身更有20處關節可動，十分精緻還增添趣味性，鐵粉不能放過。

▲▼全家最新皮克斯集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲三眼怪系列公仔。

而三眼怪迷必收這款「三眼外星人3人組」，3隻搞笑的三眼怪，手、腳、耳朵通通可以擺姿勢，一共有3種手勢、4種表情包可以換臉、換手，隨意搭配，同樣可愛破表，限量只有300個；還有2款公仔分別是三眼怪搖搖車及三眼飛碟豪華版，通通都能看到療癒的三眼怪身影，擺在辦公桌上陪上班絕對超療癒，搖搖車限量200個、飛碟款1000組。

▲▼全家最新皮克斯集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套等居家療癒用品同步登場。

另外，同步登場的還有三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套等居家療癒用品，全部都超欠收，首推三眼怪面紙套，絨毛材質十分舒適且還兼具實用性，限量只有198個，除外用品也通通限量，像是三眼怪馬卡龍綠絨毛娃娃只有80個、三眼怪戴眼鏡絨毛玩偶100個，三眼怪大臉靠墊100個、三眼怪閃爍眼靠墊80個，數量真的是超稀少，1月27日上午10時於全家APP開放預購，鐵粉可要先筆記時間準時開搶。

▲▼小7全新角落小夥伴集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲小7全新角落小夥伴集點。（資料圖／記者周姈姈攝）

除外，小7去年12月30日起也推出全新「角落小夥伴莓好心願集點送」，有絨毛開窗提袋、多功能桌燈及雙層收納櫃，還有冬天必備連帽大毛毯等等共10款居家、辦公實用商品，所有角落小夥伴通通穿上粉嫩草莓裝，可愛到不行，目前已來到第3波集點換購，壓軸登場的是「陶瓷盤4件組」，一次擁有大、小陶瓷碗、陶瓷盤和湯匙，可任意搭配組合使用以及「桌上書架收納盒」附雙格筆筒好分類，書架收合讓空間更好運用，把握機會開換。

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