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新北「行動書車」新增東南亞服務　母語閱讀溫暖新住民思鄉情

▲新北「行動書車」新增東南亞服務 母語閱讀溫暖新住民思鄉情。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北「行動書車」新增東南亞服務，母語閱讀溫暖新住民思鄉情。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應疫情，新住民難以返鄉，新北市行動圖書車特別新推出「東南亞閱讀」服務，未來車上除了中文與英文書，還有來自越南、緬甸、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞等東南亞6國的書籍，提供東南亞新住民與移工朋友借還書，藉由閱讀家鄉文字紓解思鄉情懷。

為了讓東南亞新住民與移工們在台灣也能看見自己的母語，享受閱讀的樂趣，新北市行動圖書車特別新增「東南亞閱讀」服務，準備了上百本、6國語言的書籍、報刊，定期停靠樹林火車站、捷運菜寮站、中和八二三紀念公園、新店陽光公園等新住民朋友經常交流聚會的地點，讓他們可以現場閱讀及借閱家鄉的書籍。

新北市立圖書館王錦華館長表示，因為多數新住民朋友中文識字能力不佳，新北市各區圖書分館除了均設置有多元文化專區，更透過東南亞行動閱讀服務，提供新住民朋友更多閱讀的機會，讓他們能在休閒之餘可以看到自己家鄉的文字，透過閱讀熟悉的母語書籍，緩解思鄉之情。

▲新北「行動書車」新增東南亞服務 母語閱讀溫暖新住民思鄉情。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市行動圖書車「東南亞閱讀」服務為了便利新住民及移工借閱。

新北市行動圖書車「東南亞閱讀」服務為了便利新住民及移工借閱，除了採取每個月定期定點長期服務的方式，同時針對新住民喜歡的閱讀類別，規劃了四季主題書展，分別為1-3月「懷念家鄉味」、4-5月「健康美麗生活」、6-7月「流行時尚」、以及9-12月「文學小說」。來自越南的陶氏ㄦ容表示，在家鄉時便喜歡看流行時尚雜誌或期刊，看到書車上有自己的母語，感覺似乎離故鄉近了一些。

新北市立圖書館指出，新北市行動圖書車閱讀服務2021年已邁向第10年，新北市幅員廣闊，透過行動圖書車的機動性服務，可以將更多閱讀資源以行動服務的方式深入有需求的地區，除了提供偏鄉民眾便利的借還書服務，市民更可以利用通勤的時間借閱好書，享受便捷的閱讀服務。

新北市立圖書館表示，淡水分館也特別展出由淡水及北海岸地區學童創作的「書車與我」圖文展，透過小朋友充滿創意的繪畫及徵文作品，可以看見孩童與書車間各種不同的故事，淡水分館「書車與我」圖文展將展出至2月3日止；歡慶行動閱讀服務10周年，同時還有「與書車有約，打卡送好禮」、「借書辦證抽限量閱讀書袋」、「閱讀『動』起來—集章送好禮」等活動，相關活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2622-4664。

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