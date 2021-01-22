▲獨居老人「黑戶」50年無身分，板橋戶所農曆年前助重獲身分證。（圖／新北板橋戶所提供）

記者郭世賢／新北報導

82歲婁姓男子2020年昏倒路邊，被路人送往醫院，因他無身分證明，在沒健保下，醫療費用高達數萬元。令人訝異的是，從1961年迄今，婁男不曾有過身分證。他自述因為1966年版的身分證遺失後，一直未辦理補發；到1976年全面換證時，他因沒有其他證件證明身分，致遲遲未申請補發新式身分證。就這樣，他過了50多年沒有「身分」的日子，生病也只能去藥局買藥吃。

婁男在友人曾先生陪同下，向住所地附近的板橋戶所求助，戶所承辦人員瞭解婁男的困境後，即著手調閱當事人相關戶籍資料，發現婁男自幼被人收養，養父母後來也陸續過世，已無任何親屬能證明其身分，爰行文相關單位，並請內政部警政署刑事警察局協助比對指紋檔案、查詢相關佐證資料，歷時約1個月，最後終於得以確認婁男身分，順利辦理戶籍遷入，讓婁男領到身分證，脫離長達50年黑戶身分。

獨居未婚的婁男，自幼被人收養，10歲時養父母陸續過世，靠四處賣菜、打零工為生，沒上過學也沒有健保，生病只能到藥局買藥服用。年輕時身體健壯，因此沒有身分證、健保卡，也讓他撐過50年。

但1年前有次車禍左腳受傷，因患有糖尿病，傷口不易癒合，左腳傷口嚴重潰爛、甚至有壞死現象。面對沒有健保且無任何社會補助的醫藥費，又想到自小坎坷的人生，不禁悲從中來，常常以淚洗面，最後在友人曾先生建議下，決定向戶所求助請領身分證。

婁男每天早上5點在華江公園賣菜，生活困苦的他仍充滿愛心，將每天沒賣完的菜，分送給弱勢的教養院。婁男說，這輩子沒用過手機、金融卡也沒出過國，現在拿到身分證真的是最好的過年春節禮物，可以申請相關社會補助，生活更有歸屬感與安全感。

板橋戶所主任盧碧蘭說，身分證是每個國民最有公信力的重要證件，許多人民應享的權利福益須賴身分證識別才能享有。若身分證遺失，可備齊相關證明文件，向戶政事務所申請補發，如有類似困難，可以向戶政事務所尋求協助，早日解決問題。

婁男摸著熱騰騰的身分證，激動哽咽的說，「50年來第一次摸到身分證，很開心終於成為有身分的人」，並頻頻點頭致謝，感謝戶所人員鼎力協助，讓他重新拿到身分證。

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