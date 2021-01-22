台南環保局藏金閣 新春大特惠暨跳蚤市場活動招您來！

▲台南市環保局藏金閣，農曆年前最後1個拍賣日於1月23日舉行，明星商品有古典檜木面盆架、檜木屏風及車王WINORA單車，更推出高檔原木桌椅組過年大特惠起拍。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣，農曆年前最後1個拍賣日於1月23日舉行，明星商品有古典檜木面盆架、檜木屏風及車王WINORA單車，更推出高檔原木桌椅組過年大特惠起拍。

農曆年前除舊布新，環保局1月23日至2月7日結合安平等16個行政區，在各區舉辦25場二手跳蚤市場活動。各場次時間、地點可於環保局資源回收全民動起來網站（https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/）查詢。

市長黃偉哲指出，藏金閣用秉持循環再利用精神，將廢傢俱、二手腳踏車等整理得煥然一新，發揮資源循環回收再利用精神，歡迎民眾多來藏金閣走走，參與拍賣活動，防疫時期請民眾配戴口罩，盡量保持社交距離。

3件明星商品檜木面盆架乃從前家戶臥房必備品，外形美觀、優雅是值得收藏的物件；設計雅致的檜木屏風可改變空間配置及提升使用機能；WINORA為台灣製造外銷德國的品牌，搭配島野21段變速，車胎為瑪吉斯高級的環島防刺胎，通勤或長途旅行無往不利。

農曆年前最後1個藏金閣拍賣日，藏金閣廣場特別設置「蚤到寶」攤位區，全是環保局同仁捐贈的二手物品，眾多9成新或全新的物品，如即淨長效濾水壺、時尚斜背包、環保杯、露營提燈、小型吸入式滅蚊燈、小巧吹風機等，等著民眾前往細細尋寶，讓資源可以重複被利用，兼顧環保與經濟。

環保局長謝世傑表示，有意參與拍賣的民眾，可先上臺南市政府環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日商品、修繕後之二手腳踏車及平價傢俱區，拍賣日還搭配戶外市集、資收兌換。

拍賣活動搭配新推出「得標滿額加贈送」（每個人憑收據限兌換1次），拍賣得標金額滿1000元者，送洗衣粉1盒；滿3000元以上贈洗手乳及美學班家事皂；滿10000元以上贈送洗髮精沐浴組及美學班牛皮零錢包。

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