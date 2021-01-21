「避桃禁令」台南市不跟進！　黃偉哲：大家「同島一命」做好防疫

記者林悅／台南報導

針對有縣市的「避桃禁令」，台南市長黃偉哲表示，從法治層面跟理性探討，第一個問題是整個桃園都已經出現問題嗎？他覺得很奇怪，為什麼有單獨縣市要禁止公務員去桃園洽公，還呼籲他們自己的縣民盡量不要去，黃偉哲說大家是「同島一命」都是台灣的一份子，台南沒有要跟進。

▲台南市長黃偉哲表示，大家是「同島一命」都是台灣的一份子，台南沒有要跟進「避桃禁令」。（圖／記者林悅翻攝）

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黃偉哲說，桃園的疫情也沒有到一發不可收拾，台灣就這麼小，交通十分便捷，其實台灣防疫做的是一個整體的，那何必要在這個時候去仿傚中國大陸要把人家的門「釘死」，他覺得，其實這樣對桃園人太不公平，當「部桃」的醫護人員全力防疫抗疫，為了守護國人健康在第一線治療打拼的時候，卻有人在落井下石，他覺得這在情感上情何以堪，他當然尊重個別縣市長的想法跟看法，但基於我們都是台灣人，不需要做這種落井下石的動作。

黃偉哲說，當然對於我們自己本身的防疫工作要做的好，台南市的所有醫療院所所有的地方、第一線的醫護人員都需要獲得鼓勵，都需要獲得全民的支持。但是不願看到全民都在支持防疫的時候，有人「落跑」的區隔行為，他只能表示遺憾，但尊重對方是做什麼。

對於有些餐廳業者說，餐廳要做隔板實際上實行有困難，黃偉哲指出，餐廳不用隔板，那怎麼樣去做好防疫工作，如果市民朋友們覺得某些餐廳，他們不能夠用隔板區隔的話，那他想市民朋友會做出選擇，如果大家覺得說，這個疫情變成比較緊張，卻不願意配合防疫，那到時候疫情蔓延開來怎麼辦？

黃偉哲覺得對於中央流行疫情指揮中心的一個秋冬專案，以及一些相對更嚴格的規定必須遵循，而對台南市來講，我們還是要再努力來把這個防疫工作做好區隔，公共場所做好這個戴口罩、勤洗手，保持社交距離的防疫工作做好，台南市甚至有些大型活動都已經停止舉辦，所以如果餐廳不願意用隔板的話，該稽查就稽查，這已經是不是突然作為，讓大家猝不及防，經過去年一整年的準備，現在說做不到，做不到的話，如何提供更安全的用餐環境給客人？所以還是希望大家相忍為防疫。

濕敷、乾擦都好用

