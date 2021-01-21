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台南大內消防員　「消牛」邀你一起來玩對對碰！

▲台南市消防局大內分隊，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局大內分隊，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局大內分隊21日一早，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，活動分成4大項目，包括「消牛尚大聲」、「牛轉乾坤對對碰」、「機智問答」、「疾速救援」等主題遊戲，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。

大內消防分隊指出，本次宣導除一般民眾外，當日許多學校、團體前來農場辦理活動，大內消防分隊也藉此難得機會邀請大小朋友來闖關體驗活動並講解防災知識。

▲台南市消防局大內分隊，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「消牛尚大聲」配合牛年的到來，消防員以牛為主題搞創意噱頭設計防災標語，透過分貝計讓民眾透過大聲說來強調並加深各項防火、防災安全的重要性，讓居家安全更有保障。

救人不只需要勇氣，更需要專業技術，「疾速救援」現場有CPR+AED教學，指導基礎的急救技能，讓民眾都對於CPR技巧及AED操作都可以有更深層的認識。

▲台南市消防局大內分隊，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「牛轉乾坤對對碰」將消防知識活用並隱藏在圖形中，記住8組宣導主題後試著找出隱藏在16宮格內相同的圖卡，你能找出多少配對組合呢?此項堪稱是活動中熱門項目之一。

▲台南市消防局大內分隊，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大內消防分隊長洪穰均表示，本次的活動主要是推廣防災防火的觀念，讓民眾透過基本的常識結合及思考應變，加強面對生活中各種突發災害的應變能力。

▲台南市消防局大內分隊，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第四大隊大隊長陳博文也呼籲民眾，自2021新春以來已經發生許多重大死傷案件，對於日常用火及用電安全應該要謹慎並且小心應變，尤其今年以來的幾波寒流極為寒冷，更需要注意一氧化碳中毒，期待在牛年大家能多一分防災準備，少一分生命財產損失。

▲台南市消防局大內分隊，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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