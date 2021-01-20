台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

▲新任台南市警局局長方仰寧，決定將自己「好人緣」化作公益，將全數祝賀蘭花義賣捐給北台南家扶中心，由台南市和順工業區廠商協進會陳文祥理事長響應此一善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局長方仰寧，在上週交接典禮中，看到會場來自部屬及親友祝賀蘭花盆栽，突然靈機一動，決定將自己「好人緣」化作公益，將全數蘭花義賣捐給北台南家扶中心，台南市和順工業區廠商協進會陳文祥理事長獲悉，立即表示願以10萬元認購所有蘭花盆栽，響應方局長義舉，金額作為家扶希望工程獎助學金。

陳文祥理事長表示，希望透過這次市警局長的蘭花盆栽義賣活動，讓愛心接力傳承，使社會資源充分運用，幫助弱勢孩童在求學路上能穩定邁進，無後顧之憂，讓祝福的善念持續芬芳，為寒冬注入一股暖流。

市警局指出，今年受疫情影響，社福團體各項募款活動受到不小衝擊，於是主動聯繫家扶，舉辦蘭花義賣活動，感謝公部門和企業合作，寒冬送暖，將愛心最大化；本次的善款將用於勤奮向學的弱勢學童，不要讓沈重的經濟壓力比課業壓力早一步壓垮他們，攜手關起經濟壓力的風雨之窗，開啟教育翻身希望之門。

市警局長方仰寧表示，人民保母的角色除了強力執法的鐵漢，尚須具備關懷社會的柔情，感謝陳文祥理事長共襄盛舉，回饋鄉里，市警局也預計加強與社福團體的合作，將規劃辦理各類宣導活動，落實法治教育及交通安全觀念，共同攜手守護下一代。

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