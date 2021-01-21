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藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

▲蔡英文埋單茶專飲料店。（圖／總統府提供）

▲蔡英文去年視察澎湖時，親赴遭海軍棄單的飲料店埋單。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團書記長林奕華認為，海軍司令部所屬單位經常無故取消對民間餐廳訂單，去年下半年就發生3起以上，造成餐廳龐大的食材壓力，因此提案凍結100萬元海軍司令部相關單位伙食人力委外作業費，引發熱議。對此，國民黨團21日晚間解釋絕非趁機修理海軍、打擊海軍士氣，而是全面檢討國軍軍紀以及國軍副食費每單位成本僅2.06元是否合理。

國民黨團指出，國軍在兩岸關係緊張之際不分晝夜捍衛疆土，國民黨團高度肯定為國家的辛苦付出。但去年海軍相關單位，居然在3個月內發生多起叫外賣棄單事件，並驚動總統蔡英文出面埋單平息民怨。

接著，國民黨列出3項能凸顯海軍伙食採買機制有檢討空間的質疑，包括，第一，為何只有海軍單位發生多次叫外賣棄單的狀況？為何其他軍種同樣承擔戰備卻無此狀況發生？海軍的軍紀管理是否出了問題？

第二，是否海軍主副食供應內容有問題？不論是「質」出狀況，或「量」出狀況，才會造成官兵有如此高頻率叫外賣的需求，進而造成因任務必須棄單，表示海軍主副供應有反省改進之空間；第三，海軍多次叫外賣棄單，不僅引發民間餐廳業者的民怨，更驚動總統出面滅火，海軍的軍民關係的經營是否出了問題？

「軍人的辛苦全民疼惜，但管理出了狀況就必須面對調整改進。」國民黨強調，海軍棄單一事，國民黨絕非趁機修理海軍、打擊海軍士氣，而是全面檢討國軍軍紀以及國軍副食費每單位成本僅2.06元是否合理，外界不該用打擊海軍，污名化國民黨檢討軍紀、替官兵爭取提高副食費的本意。

另外，有關海軍去年棄單爭議，可回朔到2020年9月時，澎湖海軍單位向當地一家飲料店訂了88杯飲料，但因共軍擾台緊急出勤而臨時取消，事後總統蔡英文到澎湖視察時，親自埋單150杯飲料；不過，當日還有1間麵店接下海軍120碗海鮮麵的訂單，趕到基地門口時卻沒人接聽電話，最後只能默默將麵帶回店裡消化，隔日，海軍艦長親自登門道歉，也訂購同樣數量的乾麵捧場。

到了12月24日，高雄一家活蝦餐廳賴姓老闆指出，1個月前接獲海軍某單位預定聖誕節晚上席開16桌，不料爆發本土病例，國軍高層疑下令禁止聚餐，而在前一天接到取消電話，估計損失8萬元。海軍保修指揮部26日則表示，2週前訂餐已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消；後來因考量疫情狀況，取消單位餐敘，8000元訂金則依約定由廠商沒收。

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關鍵字：

國民黨海軍棄單蔡英文

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