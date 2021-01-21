民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

▲陳偉杰。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

金門、連江、澎湖、苗栗、雲林等地方政府下令政府官員避免赴台灣或桃園洽公。民進黨21日指控國民黨，利用疫情製造縣市對立。對此，國民黨反擊，國防部也發布避桃令，堅稱超前部署，怎不見民進黨批評？

民進黨發言人劉康彥表示，國民黨的執政縣市首長禁止縣府員工到桃園出差，民進黨認為面對疫情的威脅，共同的敵人是病毒，不是自己人，唯有團結才能做好防疫工作，桃園作為台灣的國門，肩負守護國境大門的第一線，承擔比其他縣市更大的風險和壓力，應與桃園站在一起一同抗疫，國民黨竟利用疫情進行政治操作，透過人民對疫情的不安，製造縣市間的對立，造成防疫缺口。

對此，國民黨發言人陳偉杰指出，目前國內疫情明顯升溫，防疫應視同作戰，但此戰非口水戰，民進黨刻意放大、抨擊澎湖等幾位縣長提醒民眾非必要勿進入桃園，說是「製造對立」，反問民進黨，國防部才剛發布避桃令，堅稱要超前部署，怎不見民進黨以同樣標準批評國防部？雙標的毛病一犯再犯，做賊喊捉賊就是最壞示範，呼籲民進黨，勿把防疫當政治議題操弄，面對疫情可能捲土重來，中央地方應團結防疫，請把力氣花在防疫宣傳，勿再亂噴口水。