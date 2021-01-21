　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

▲▼新北市議員候選人陳偉杰。（圖／記者李毓康攝）

▲陳偉杰。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

金門、連江、澎湖、苗栗、雲林等地方政府下令政府官員避免赴台灣或桃園洽公。民進黨21日指控國民黨，利用疫情製造縣市對立。對此，國民黨反擊，國防部也發布避桃令，堅稱超前部署，怎不見民進黨批評？

民進黨發言人劉康彥表示，國民黨的執政縣市首長禁止縣府員工到桃園出差，民進黨認為面對疫情的威脅，共同的敵人是病毒，不是自己人，唯有團結才能做好防疫工作，桃園作為台灣的國門，肩負守護國境大門的第一線，承擔比其他縣市更大的風險和壓力，應與桃園站在一起一同抗疫，國民黨竟利用疫情進行政治操作，透過人民對疫情的不安，製造縣市間的對立，造成防疫缺口。

對此，國民黨發言人陳偉杰指出，目前國內疫情明顯升溫，防疫應視同作戰，但此戰非口水戰，民進黨刻意放大、抨擊澎湖等幾位縣長提醒民眾非必要勿進入桃園，說是「製造對立」，反問民進黨，國防部才剛發布避桃令，堅稱要超前部署，怎不見民進黨以同樣標準批評國防部？雙標的毛病一犯再犯，做賊喊捉賊就是最壞示範，呼籲民進黨，勿把防疫當政治議題操弄，面對疫情可能捲土重來，中央地方應團結防疫，請把力氣花在防疫宣傳，勿再亂噴口水。

ET快訊
快訊／環太平洋大地震！印尼突發生7.0強震
快訊／轎車跨道「猛撞客運」　1男無生命跡象
快訊／7-11宣布！桃園「全門市禁止內用」
9成訂位取消！客人11字超暖喊話　廣德海鮮餐廳哭了：謝謝您
女嫁「心智7歲夫」2年沒性行為　婆婆淚求別離婚：他能做真男人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

快訊／澎雲苗發布「避桃禁令」！　鄭文燦晚間現身回應了

簡舒培批馬文君扯後腿　轟藍營「真希望台灣被美國孤立」？

「歧視無法解決問題」　陳菊替醫護打氣：桃園的事就是台灣的事

部桃群聚被罵翻　蔡英文：無知和歧視不是疫情的解藥

多縣市連發「避桃禁令」　王定宇：歧視桃園人愚蠢又惡質

民眾黨推新節目《踢批批開講Live》　邀名嘴線上談時事

新北溪水變超噁乳白勾芡湯！追查真兇...竟是魚漿＋油炸粉

「我們都在同一條船上」　賴清德送暖鄭文燦：一起為桃園加油

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

快訊／澎雲苗發布「避桃禁令」！　鄭文燦晚間現身回應了

簡舒培批馬文君扯後腿　轟藍營「真希望台灣被美國孤立」？

「歧視無法解決問題」　陳菊替醫護打氣：桃園的事就是台灣的事

部桃群聚被罵翻　蔡英文：無知和歧視不是疫情的解藥

多縣市連發「避桃禁令」　王定宇：歧視桃園人愚蠢又惡質

民眾黨推新節目《踢批批開講Live》　邀名嘴線上談時事

新北溪水變超噁乳白勾芡湯！追查真兇...竟是魚漿＋油炸粉

「我們都在同一條船上」　賴清德送暖鄭文燦：一起為桃園加油

部桃清空！專家坦言「有隱憂」接收病患醫院需慎防院內感染

快訊／院內感染擴大！　全家超商防疫3大策略曝光

快訊／無照男失控撞熊貓外送員機車…再撞檳榔攤　顧店女驚逃！

快訊／環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報

《驕女》仁美「割肉還父」斷絕關係！　慘遭親爸砍濺血

男友當兵劈腿！　女星開「隱藏資料夾」驚見滿滿淫照…結局超傻眼

新壽得標高雄地上權案　舊市立總圖到手！

快訊／台東轎車跨道「猛撞客運」！車頭扭曲全毀　1男受困慘死

炒匯「8大糧商」抓到了！央行：違規外銀最重可處撤照停業

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

數位身分證喊卡　待訂定專法、取得社會共識後辦理

澎雲苗避桃禁令　鄭文燦現身回應

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

林口公車轉運站動土　預計5月完工啟用

罷捷案蔡英文出手了　鄭照新：黃捷是民進黨員？

遭網友翻出「祭品文」討雞排　陳柏惟開嗆：奧客

羅致政：蕭美琴忍住在野黨揶揄拿不到拜登邀請函

蕭美琴出席拜登就職典禮畫面曝光！

蕭美琴出席拜登就職　馬文君酸「門都沒有」遭打臉

新北神秘「無名氏」11年捐2.1億原因曝！真實身份僅4人知道

蕭美琴「上週」早收到拜登邀請　42年首度「受邀」出席就職典禮

蔡英文指示守住黃捷　醫斥：您失格了

預言拿不到拜登就職門票遭綠營圍剿　馬文君回應了

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

更多熱門

相關新聞

國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

國民黨立法院黨團書記長林奕華認為，海軍司令部所屬單位經常無故取消對民間餐廳訂單，去年下半年就發生3起以上，造成餐廳龐大的食材壓力，因此提案凍結100萬元海軍司令部相關單位伙食人力委外作業費，引發熱議。對此，國民黨團21日晚間解釋絕非趁機修理海軍、打擊海軍士氣，而是全面檢討國軍軍紀以及國軍副食費每單位成本僅2.06元是否合理。

避桃禁令連發　王定宇：歧視桃園人

避桃禁令連發　王定宇：歧視桃園人

郭台銘無意參選國民黨主席！引連勝文「丐幫幫主說」妙答表態

郭台銘無意參選國民黨主席！引連勝文「丐幫幫主說」妙答表態

民進黨：各黨公職避免跑攤

民進黨：各黨公職避免跑攤

時力肯定蕭美琴出席拜登就職　批藍營打擊士氣

時力肯定蕭美琴出席拜登就職　批藍營打擊士氣

關鍵字：

民進黨國民黨國防部避桃令禁桃令

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

郭書瑤流產痛哭！

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

更多

最夯影音

更多
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面