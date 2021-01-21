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時力肯定蕭美琴出席拜登就職　批國民黨打擊駐外人員士氣

▲▼蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）

▲蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）

記者黃巈禾／台北報導

對於我駐美代表蕭美琴受邀參加美國總統拜登、賀錦麗的就職典禮。對此，時代力量表示，給予高度正面的肯定。至於國民黨這段時間唱衰，時代力量也批評，「若干在野黨外交路線撲朔不明，甚至無端打擊駐外人員士氣，諒非台灣之福」。

時代力量21日在臉書表示，拜登及賀錦麗就任美國第46任總統及第49任副總統，時代力量表達誠摯祝賀，同時，蕭美琴應邀出席就職典禮，時代力量予以高度正面肯定，這是自1979年以來，首度台灣駐美代表接受「就職典禮國會聯合委員會」正式邀請出席總統就職典禮，時代力量欣見美國行政部門及國會部門展現對台友善態度，我駐美外交人員長期戮力推動台美關係進展，允為全民之幸。

時代力量指出，台美關係於川普總統四年期間大幅進展，美國國務院宣布取消對台交往限制，美國國會通過並由川普總統簽署包括《台灣旅行法》、《台北法》及《台灣保證法》在內等多項友台法案，時代力量誠摯感謝川普政府對台各項支持。

時代力量提到，盱衡台美關係未來發展，仍有諸多挑戰待台美雙方共同努力，中國共產黨對全球民主社群造成重大威脅，在香港、新疆、圖博等議題嚴重侵犯人權，不為民主國家所見容，台灣與美國兩國共享民主及人權價值，相信台美關係在未來仍能持續深化。

對於拜登已簽署行政命令，宣布美國將重返巴黎氣候協定及世界衛生組織，時代力量呼籲，拜登政府持續協助台灣參與國際組織參與，尤其世界衛生大會預計5月於日內瓦召開，聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）將於11月於英國格拉斯哥舉行，時代力量盼拜登政府能以實質具體行動， 支持台灣參與各項重要國際組織。

另外，時代力量也提及，針對若干在野黨外交路線撲朔不明，甚至無端打擊駐外人員士氣，諒非台灣之福，相信多數民意亦難以支持，時代力量將堅守民主價值，持續基於理性及專業態度，監督台美各項外交議題進展。

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