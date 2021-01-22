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林奕華爆：蔡政府「刪國軍餐費」　副食費平均成本只有1.88元

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團書記長林奕華爆料，蔡英文政府口口聲聲說愛國軍，但國軍今年的預算中，副食費平均單位成本卻只有1.88元，還比前一年度又調降0.18元，「國軍餐費竟不如學生營養午餐費，政府不用負責嗎？」

林奕華指出，國軍在兩岸關係緊張之際，不分晝夜捍衛疆土，軍人吃飽吃好是長官的責任，海軍司令部所屬基層官兵吃不好、吃不飽只想叫外賣，叫了外賣又棄單，造成軍民關係緊張、民怨四起。

國民黨團認為，必須檢討國軍軍紀以及國軍副食費（餐費）每單位成本僅2.06元是否合理。所以提案凍結100萬元，並非刪除，要求檢討後提出報告即可動支。

林奕華質疑，蔡政府口口聲聲說愛國軍，但國軍今年度的預算中，副食費平均單位成本卻只有1.88元，還比前一年度2.06元，又調降0.18元。學童營養午餐補助都從每餐3.5元調漲至6元，保家衛國的軍人弟兄餐費卻被蔡政府刪減，這是什麼政府？

林奕華也諷刺，國軍之前還對蔡總統喊「啾咪」、大聲說總統我愛你，看來真是真心換絕情。

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