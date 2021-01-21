澎湖開第一槍防疫禁台令！鄭文燦：1月就有9澎湖人進住桃園隔離

▲鄭文燦視察桃園醫院附近社區環境清潔消毒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

部立桃園醫院群聚感染新冠肺炎，擴大成社區感染事件，引發各界關注。針對澎湖縣長賴峰偉率先發難，即起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，桃園市長鄭文燦表示，不會因為賴縣長的宣布，改變和澎湖的合作、同心的態度。桃園的防疫旅館，1月份就有9名澎湖民眾住進來，基於國家、人民一體，不會因賴的發言，改變桃園的任何態度。

▲桃園醫院附近社區環境清潔消毒。（圖／市府提供）

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鄭文燦21日前往視察桃園醫院附近社區環境清潔消毒，針對澎湖縣長賴峰偉20宣布，即起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，做出上述表示。鄭文燦說，防疫同心，全民防疫，這場戰爭才會打贏，而台灣只有一個，我們希望中央跟地方、政府跟民間、縣市之間，都合作來抗疫。

▲桃園醫院附近社區環境清潔消毒。（圖／市府提供）

桃園站在防疫的第一線，責任是比較重，有國境的防疫、醫院的防疫，以及社區的防疫三道防線，大家可以看到目前的10個確診的本土案例，活動足跡也主要是在桃園，因此桃園必須進行社區防疫等級的提升，市府也宣布了多的政策，不過桃園不會因為澎湖縣政府的宣布，改變合作、同心的態度。

▲桃園醫院附近社區環境清潔消毒。（圖／市府提供）

像桃園的防疫旅館，跟中央疫情指揮中心就協調過，在第一時間桃園就決定收治，包括澎湖、金門、馬祖離島的鄉親，如果他們回來台灣，沒辦法搭乘國內線，桃園的防疫旅館優先轉介，包括桃園的市府觀光旅遊局只要一接到，就轉介到桃園的防疫旅館。像以澎湖來講，1月份就有9名澎湖民眾住進來，現在還有6名在防疫旅館隔離，而國家一體、人民也一體，所以不會因為賴這樣的發言，而改變桃園任何的態度。

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