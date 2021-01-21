蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

記者楊蕓／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，民進黨主席、總統蔡英文昨日在中常會指示應提出作戰模式，不能再「冷處理」，對此，國民黨主席江啟臣21日受訪時怒批民進黨雙重標準，對罷免王浩宇案說是政黨介入的結果，現在卻率先說要挺黃捷，「現在要守住的是防疫吧？」

▲黃捷、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

江啟臣表示，這令人感到遺憾、失望，蔡總統應該要說，「要守住的是防疫這一局，怎麼會是黃捷這一局呢？」

江啟臣批評，民進黨讓人感覺又是雙重標準，罷王案民進黨說是政黨介入的結果，結果現在率先說民進黨要守住這局，「更何況黃捷不是民進黨員，實在是搞不清楚民進黨標準在哪？」

江啟臣表示，尤其現在需要政府大力把資源放在防疫，蔡英文卻用政黨、國家資源介入罷免，相當不恰當，酸說「不希望看到蔡政府說挺醫護，最後只是換個大頭貼」，呼籲政府應有更具體有效的防疫作為，這才是國人認為政府要先做的事情。

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