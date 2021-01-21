樂見台美正面互動　江啟臣提醒：更重要的是轉換成實質互惠內容

▲蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮 。（圖／路透、我駐美代表處）

記者楊蕓／台北報導

美國新任總統拜登就職典禮於台灣時間21日凌晨舉行，駐美代表蕭美琴也受邀參加，對此，國民黨主席江啟臣21日受訪時表示，只要是助於台美關係正面互動，他都正面看待，但也提醒蔡政府，把形式上的交流轉換成實質互惠的內容，才是更重要的。

江啟臣表示，過去美方也都有邀請我們的人員、代表，像是立委過去都有組團參加美國總統就職，這次因為防疫規模縮小，「只要是助於台美關係正面互動，我們正面看待。」

江啟臣提醒，台美關係更重要的是如何把形式上的交流轉換成實質互惠的內容，這是我們更需要的，例如目前疫苗、防疫很重要，這些如何具體地反映在實質互惠作為上，是蔡政府需要更加努力的地方。

江啟臣強調，台美關係應要回到如何務實、永續，尤其蔡政府更應去想，拜登政府對外政策以及對兩岸關係的拿捏跟做法，會不會跟過去有所不同，尤其美國內部局勢相對複雜的時候，拜登上台後應會先著重在內政如防疫、經濟、種族等，這時候美方對於東亞局勢、兩岸關係會有什麼樣的著墨，國安高層應早點做沙盤推演。

針對外交部到最後一刻才公布蕭美琴受邀參加就職典禮，是否有其他考量？江啟臣說，是不是最後一刻才拿到邀請，他不清楚，但過去接到美國邀訪通常會蠻早的，這次到最後一刻才宣布，的確很多人懷疑邀訪的過程是不是遇到困難，建議外交部可以出來說明整個過程、是否遇到困難，以及最後怎麼突破，有助於國人了解台美關係的現狀。

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