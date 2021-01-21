台東玄武堂也取消「炮炸寒單爺」　縣市長拜會廟方共同抗疫

▲▼縣長饒慶鈴與市長張國洲前往玄武堂協商。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

疫情嚴峻，台東縣政府繼20日與天后宮協商，決議取消今年的「台東縣元宵遶境」後，21日縣長饒慶鈴與市長張國洲專程前往玄武堂協商，強調以縣民健康為原則防疫優先，決定今年取消全國元宵三大民俗活動之一的「炮炸寒單爺」活動。

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饒慶鈴表示，炮炸寒單爺為全國聞名的盛事，歷年總吸引許多人潮參與，有鑒於近日本土病例增加，元宵遶境也於昨日決定停辦，為顧及縣民健康做好防疫，專程與台東市長張國洲親至玄武堂，拜會參與該堂事務的李建智議員，討論活動是否續辦，會後饒慶鈴與張國洲及李建智議員共同宣布，雖然前期作業早已推動及發包，不過，以縣民健康安全為最優先考量，今年度的炮炸寒單爺取消辦理。另外台東「邯鄲堂」也於昨日宣布，該堂的「炮炸邯鄲」亦配合中央防疫措施取消辦理。

▲協商後共同決議取消今年「炮炸寒單爺」活動。

饒慶鈴感謝玄武堂在文化傳承與發揚上的努力，讓世界看到台東的在地文化，也感謝邯鄲堂為守護國人健康，配合中央防疫措施自動取消辦理，希望民眾在各公共場合包含入廟參拜時皆能遵守防疫相關規定，同時呼籲鄉親務必做好個人防疫工作，勤洗手戴口罩，往年既定的中央市場拜年等活動，也要求既有活動縮小規模辦理，全力加強環境消毒作業等，共同落實防疫工作。

民政處表示，值此疫情升溫之際，近期倘有辦理集會活動，請務必依據「COVID-19因應指引：公眾集會」（網址https://reurl.cc/l00rdQ）進行評估、訂定防疫應變計畫並落實相關防疫措施，如無法落實應取消或延期辦理。

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