蔡英文表態挺黃捷！鳳山清「捷」隊怒：堅定行使小蝦米公民權

▲罷捷團體不滿總統介入罷免案 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票2月6日將登場，這場罷免案備受關注。民進黨主席蔡英文在中常會表示，民進黨面對黃捷罷免案應提出作戰模式，不應再像過去冷處理。這也讓罷捷團體不滿，認為人民罷免不適任議員黃捷的行動，居然要勞師動眾到讓總統領軍來對戰公民權，雖然總統的介入，讓他們的壓力很大，不過還是會堅定不移的行使小蝦米的公民權。

針對民進黨主席蔡英文在中常會表示，民進黨面對黃捷罷免案應提出作戰模式，不應再像過去冷處理。對此，黃捷也公開表達感謝之意，但卻也讓罷免黃捷團體「鳳山清捷隊」相當不滿。

鳳山清捷隊發言人徐尚嫌痛批：「沒想到黃捷討救兵竟然討到總統府去了，難道她不知道總統府應該是沒有顏色的嗎？喔，不對，我們終於懂了，原來中華民國的總統府從總統自己開始都是綠色的，所謂的行政中立在蔡英文心中根本就是狗屁！」

他們自嘲「雖然訝異可是也非常榮幸」，徐尚賢說：「人民罷免不適任議員黃捷的行動，居然要勞師動眾到讓總統領軍來對戰公民權，是的，大鯨魚總統很大尾，總統的介入，當然讓我們的壓力很大，不過我們還是會堅定不移的行使小蝦米的公民權，來爭取鳳山人民的支持，為了民主奮戰到底。」

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