拜登4大國安核心人物曝　國安高層列交流事蹟：熟悉亞洲且挺台

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國新任總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間20日正式就職。針對拜登新政府4大國安核心人物，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、印太事務協調總監坎博（Kurt Campbell）及國務次卿盧嵐（Victoria Nuland），我國安高層分析認為，他們都熟悉亞洲事務，且秉支持台灣態度。

首先，國務卿布林肯（Antony Blinken），在2015年的6月，當時蔡英文正在競選總統，在訪美行程間，她步入國務院，與當時的副國務卿布林肯會面，那時已經被形容是重要的外交突破。

接著，蔡英文順利當選總統後，在2016年4月，總統就職典禮前，時任副國務卿的布林肯，在眾議院聽證會上表示，美國期待與台灣的首位女總統和各黨領袖合作，進一步強化美台關係，該動作也被認為，有指標性意義。

到了2020年8月，蔡英文宣布放寬美豬美牛進口政策當天，布林肯透過推特表示，與台灣更強健的經貿關係也有助於美台共享的民主價值及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。

同年的11月，蕭美琴與布林肯通話，祝賀拜登與賀錦麗贏得總統大選，並重申在共享的價值與共同利益下緊密堅實的台美關係，強調美國國會及歷任政府對於持續強化台美關係的長期跨黨派支持。

到了今年1月19日，已經是「準國務卿」的布林肯，在參議院聽證程序上，也充分表達對於台灣的支持。布林肯表示，蔡英文曾經是參選人時，他在國務院接見過蔡英文，而蔡英文成為總統後，他身為副國務卿也多次與蔡英文交談。

布林肯也表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，例如台灣關係法及美中公報。確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略，就是承諾的一部分，拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有自我防衛能力，也希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。

▼白宮新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）



除了布林肯外，拜登政府的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），在2018年的12月，蔡英文在總統府接見美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪問團時，當時的團長正是蘇利文。

2020年的5月，蘇利文在與華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）視訊對談時曾表示，台灣議題並未獲得關心區域情勢的美國觀察家應有的關注，而中國大陸正在香港進行公開且侵略性的鎮壓，他認為今年、2021年或2022年某個不對稱舉動（some asymmetric move）的可能性是真實的，因此需要更加關注台灣。

接著，在2020年5月，蘇利文接受路透社（Reuters）訪問時表示，拜登不會採取川普「美國獨行」（Americaalone）的作法對付中國，而是會與志同道合的國家合作施壓北京，強化技術移轉限制，並把人權議題拉到最高層級。

▼歐巴馬政府時期國務院前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）將出任白宮國安會「印太事務協調官」（Coordinator for the Indo-Pacific）。（圖／路透）



此外，拜登政府中也任命坎博（Kurt Campbell）為印太事務協調總監。國安高層指出，坎博是台灣的老朋友，也是台灣好朋友，最為人熟知的是，從1995年「明德小組」開始，與蔡英文有長達25年交情，曾經訪台6次。

國安高層指出，坎博曾在柯林頓時期擔任國防部亞太副助理部長，在歐巴馬政府時期擔任亞太助理國務卿，並是歐巴馬政府「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的重要推手，對於台灣議題、兩岸關係，乃至印太區域事務皆非常熟稔。

回顧2015年6月，蔡英文在總統大選期間赴美訪問時，在華府重要智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發表演講，也正是由坎博所主持。

此外，2016年4月，蔡英文當選總統後，坎博也曾於2016年4月訪問台灣，當時也曾經赴民進黨中央黨部拜會過蔡英文；國安高層透露，事實上，我外交部長吳釗燮，以及駐美代表蕭美琴，都跟坎博有長期的交情與互動。

值得一提的是，在2019年9月，坎博曾與蘇利文（Jake Sullivan）共同在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文〈沒有災難的競爭〉（Competition Without Catastrophe）。文中指出，美國正經歷冷戰結束以來最重要的外交政策重思，華府人士逐漸形成共識，認為與中國交往的時代已經過去。

隨後，2020年10月，坎博在倫敦智庫「政策交流」（Policy Exchange）活動時也表示，中國大陸未來將持續是美國戰略競爭對手；美中真正競爭領域並非在軍事，而是AI、5G、機器人研發等先進科技領域。

另外，2020年12月，坎博參加「2020台美日三邊印太安全對話」視訊座談會時，也強調不了解台灣戰略重要性的時代已經過去，美國兩大黨都有許多人認知到與台灣維持強健夥伴關係的深刻戰略重要性與利益。

▼美國國務次卿盧嵐(Victoria Nuland)。（圖／取自youtube）



最後一位，則是拜登任命的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）。國安高層表示，拜登提名盧嵐擔任主管政治事務的國務次卿，她曾在歐巴馬政府擔任國務院發言人，以及負責歐洲及歐亞事務的助理國務卿。

在2018年6月時，蔡英文在總統府接見美國華府重要智庫「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（NextGen）訪問團，當時也正是由盧嵐率團訪台，而盧嵐當時是CNAS的執行長。當時，蔡英文向盧嵐表示，未來將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作。