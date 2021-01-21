國台辦：堅決支持制裁在台灣問題上表現惡劣的美方有關人員

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北報導

大陸外交部今（21）日凌晨於美國新任總統拜登（Joe Biden）就職典禮時，宣布蓬佩奧（Mike Pompeo）等28人的制裁措施，主要理由是「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」。對此，國台辦發言人朱鳳蓮強調，「堅決支持對在台灣問題上表現惡劣的美方有關人員實施制裁。」

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

朱鳳蓮表示，「民進黨當局瘋狂勾連蓬佩奧等美國反華勢力進行謀獨挑釁，甘當反華勢力的棋子，出賣民族利益，必將遭到歷史的審判和嚴懲。」

▲赴台訪問的美國前衛生部長阿札爾也在大陸外交部制裁名單內。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸外交部對前總統川普（Donald Trump）政府的28名官員進行制裁，包括曾赴台訪問的衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務院次卿柯拉克（Keith Krach）以及因政府交接而未能成行的美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。

大陸外交部表示，「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。」

大陸外交部強調，「過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。」