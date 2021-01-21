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法務部午夜聲明「石木欽案」重查：全面清查違失檢調人員

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲石木欽案爆出多名司法官與富商翁茂鍾不當接觸。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社記者劉世怡台北21日電

法務部18日公布檢調人員與富商翁茂鍾不當接觸案，引發外界批評。法務部21日凌晨發新聞稿指出，與翁茂鍾接觸的檢調人員，不問次數情節，全部清查訪談以釐清事實，最短時間內完成調查報告。

石木欽案爆出多名司法官與富商翁茂鍾不當接觸，法務部18日公布調查報告，11名檢察官、檢察長及9名調查人員，將依情節行政議處或司法調查，與翁男相關4案將重啟調查。

劍青檢改及檢察官協會陸續發出聲明，要求法務部應「全部清查」任何參加過類似宴飲、收過類似襯衫禮物的檢調人員，並對外說明。

法務部在19日責令台灣高檢署將4案發交相關地檢署，依法偵辦；涉案檢調人員部分，也請高檢署發交各相關地檢署依權責進行職務監督及由調查局進行行政議處。

新聞稿提及，法務部已啟動政風系統，持續清查相關涉案檢調人員，並提供檢舉窗口，以展現辦到底的決心，對於外界這段期間提出的許多建議，均以正面積極的態度，予以回應。

因此宣示，將就與翁茂鍾有接觸的檢調人員，不問次數情節，全部清查、訪談，釐清事實，並會在最短時間內完成調查報告，陳送行政院轉送監察院；另對於涉及懲處事項者，並將送請檢審會審議或調查局考績會議處 。

新聞稿說，法務部有決心也有責任重塑清廉的司法形象，也願意以身作則，帶領全體檢調人員自省與檢討，將努力再一次贏得人民對司法的信賴。

 
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