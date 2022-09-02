石木欽懲戒案改判撤職並停用　司改會：贊同！樹立典範

▲民間司改會董事長林永頌，對於石木欽案二審表示贊同。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，懲戒法院職務法庭二審改判將他撤職並停止任用一年。對於懲戒法院的見解，民間司改會隨即發表聲明表示贊同，認為本案採用「違失行為一體性」原則之適用，殊值認同，並希望以同一標準，審理其他司法官的違失案件。

以下為民間司改會聲明全文：

今日懲戒法院就前公務員懲戒委員會委員長石木欽，違反法官倫理規範等規定案件（111年度懲上字第2號），認為本案具「違失行為一體性」原則之適用，且撤銷原審判決，並處以石木欽撤職處分，本會發表聲明如下：

懲戒法院認定被懲戒人石木欽近20年來之不當飲宴、股票買賣等行為，具有「違失行為一體性」原則之適用，並願綜合考量石木欽近20年來敗壞司法風紀之程度，改處以石木欽撤職之處分，本會認為，本案已樹立懲處法官違紀之典範，殊值贊同：

按民國（下同)101年7月6日施行之法官法規定：「法官應受懲戒行為，自行為終了之日起，至案件繫屬職務法庭之日止，已逾10年者，不得為免除法官職務，轉任法官以外之其他職務之懲戒；已逾5年者，不得為罰款或申誡之懲戒。」然而，所謂「行為終了之日」，應以受懲戒人整體之違失行為而定，尚不應割裂適用各行為終了之時間點，此亦為本案審理時，多數學者建議應採納之「違失行為一體性」原則，且該原則向來亦受懲戒法院採用【參懲戒法院109年度懲字第2號（懲戒吳振富前法官案）、109年度懲字第6號（懲戒柯承益前法官案)、109年度再字第2143號（懲戒前促進轉型正義委員會副主任委員張天欽案)、110年度清字第40號判決（懲戒交通部前工程員魏士翔案）】。

而此次懲戒法院願採納以往見解及學者之建議，將石木欽近20年來之違失行為，作一體性之認定及法規適用，且綜合考量後，認為應處以石木欽撤職之處分，本會認為，此判決顯已向社會大眾彰顯我國司法系統勇於認錯及改正之精神，亦將成為日後懲戒法官之典範案例，就判決理由及撤職之結果，本會皆敬表贊同。但除撤職外，懲戒法院僅處以石木欽停止任用一年，該處分仍然過輕，不足做為其他法官、檢察官之表率，實應處以更重處分，始能收警惕之效。

本會呼籲，懲戒法院應基於同一標準審理其他相關連案件：

自108年起，監察院陸續彈劾石木欽、羅榮乾、鄭小康、曾平杉、林奇福、顏南全、蘇義洲等法官，且皆於懲戒法院審理中，本會呼籲，懲戒法院應基於同一標準，嚴加審理其他相關連案件，並應綜 合評估其他法官長年之違失行為後，處以違紀法官最適切之處分，以杜本案對司法信譽造成之傷害。