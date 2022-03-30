諸慶恩案檢方欲重啟再審　最高法院駁回抗告確定不准　

▲諸慶恩再審案，最高法院駁回確定。（圖／ETtoday資料照）



記者吳銘峯／台北報導

百利銀行資產負債管理部經理諸慶恩，因處理1997年間的怡華公司衍生性金融商品操作案件，雙方打起官司，諸男被以偽造文書罪起訴，二審遭判有罪後病死。而富商翁茂鍾相關案件爆發後，高檢署決定為諸男利益聲請再審，但遭高院駁回。高檢署抗告，最高法院30日駁回檢方抗告確定。

本案因1995年翁茂鍾的家族事業怡華實業與巴黎銀行（當時為百利達銀行）進行遠期外匯及選擇權等衍生性金融商品交易，當年怡華公司開出1千萬美元（約新台幣3億元）本票給銀行做為擔保，到1997年間怡華公司已經積欠近1千萬美元。銀行持本票向法院請求強制執行怡華公司帳戶金錢，並獲法院准許；因此怡華公司提出確認本票債權不存在之訴，並聲請停止執行，法院准許銀行供擔保1億4千萬元後，准予執行。

銀行方面由諸慶恩等3名主管經詢問律師事務所後，決定開出14張1千萬元可轉讓定存單做擔保，不過台北地檢署卻依照「業務登載不實」、違反《商業會計法》等罪，對諸慶恩等3名銀行主管提起公訴。3人一審均獲判無罪，但二審高等法院卻在2002年間，改將諸男依照「行使業務登載不實文書罪」判刑4月、緩刑3年，餘2人無罪。諸男與高檢署均對二審高院的有罪判決，提出上訴第三審。最高法院審理期間，諸男於2003年5月間，帶著有罪判決之身過世。

而在翁茂鍾相關事件發生後，高檢署決定為諸慶恩的利益聲請再審。當時檢方蒞庭指出，諸男並無偽造文書犯意，也無行使偽造文書的犯行，乃是受冤屈而死，希望高等法院能重啟再審程序。但高等法院審理後，認為聲請再審的理由、證據均不足，駁回檢方聲請。檢方抗告最高法院。

最高法院經過多時審理後，30日認為原審所作的裁定並無違誤，因此駁回檢方抗告，全案就此確定。