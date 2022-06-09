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石木欽懲戒案二審開庭　監察院要求親自出庭但他因這理由又請假

▲▼石木欽懲戒案，監察院方面代表。（圖／記者吳銘峯攝）

▲石木欽懲戒案，監察院方面代表。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，懲戒法院一審將他判罰款月俸1年、約354萬元。案經上訴，懲戒法院二審9日首度開庭。監察院先前不斷要求石木欽親自出庭，但石木欽9日仍未出庭；律師表示，因為他確診了，被隔離在家，只好請假。

根據司法院調查，石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌與富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。石木欽火速請辭，但仍遭司法院移送監察院議處，監察院提出彈劾後，將本案送回懲戒法院職務法庭審理。懲戒法院認為石木欽違規買賣股票，違失情節重大，判決罰款月俸1年、約354萬元。

案件上訴二審，懲戒法院9日首度開庭審理，由受命法官林瑞斌行準備程序。石木欽未出庭，原本主要出庭的律師廖芳萱也沒有出庭，僅由另名律師李佳翰出庭。李佳翰陳述上訴理由指出，本案監察院兩次審理彈劾案，第一次未過，第二次彈劾卻加入其他監委，才會讓彈劾過關，程序有疑義。此外，石木欽與翁茂鍾洽談股票事宜在2008年，石木欽的兒子隔了7年、直到2015年才賣股票，時間間隔太久，是否有不當連結禁止的問題。另外也爭執，懲戒審理的事實均已罹於時效，不應懲戒。

相對人監察院也提出上訴，監察院陳述上訴理由指出，買賣股票應該是構成違失事時的原因，並非懲戒法院的量刑事由；此外，石木欽從未到庭，過失情況嚴重，建議加重懲戒。法官最後諭知，本案將請專家提供書面或到庭陳述法律意見，請雙方提供名單，由法院決定最後的專家人選，並諭知全案候核辦。

律師李佳翰離開時表示，原本石木欽這次打算親自出庭，但因為家人染疫後，連帶也讓他確診，所以只好隔離在家，無法出庭應訊；另外廖芳萱律師也隔離在家不能前來出庭。

▼石木欽懲戒案，律師李佳翰轉述，石木欽因確診無法到庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼石木欽懲戒案，律師李佳翰轉述，石木欽因確診無法到庭。（圖／記者吳銘峯攝）

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