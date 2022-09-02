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前公懲會委員長石木欽懲戒案二審　改判撤職並停用一年

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲石木欽懲戒案二審宣判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，遭監察院提出彈劾後，移送懲戒法院職務法庭審理。一審認為他違規買賣股票，判罰款判決罰款月俸1年，約354萬餘元。案經上訴，懲戒法院二審於2日宣判，改判將他撤職並停止任用一年。

本案因司法院調查後，認為石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌與富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。石木欽火速請辭，但仍遭司法院移送監察院議處，監察院提出彈劾後，將本案送回懲戒法院職務法庭審理。

而全案經過職務法庭調查後，認為石木欽在2008年間，由他的妻子透過兒子名義購買佳和集團旗下聯亞光電未上市股票100張，一直到2015、2016年間陸續賣出。期間剛好遇到翁茂鍾因涉及《證券交易法》等相關案件在法院審理期間，這違反了《法官倫理規範》《法官社交理財處理事項》相關規定，情節重大，予以懲戒。最後合議庭對石木欽買賣股票的違失行為，處以法定最重的罰款處分，罰款月俸1年，約罰款354萬餘元。

不過懲戒法院一審也查出，石木欽從1997年起有6次與翁茂鍾飲宴並談及相關案件、2次進高等法院談相關案件，1999年間買賣佳和公司股票，2003年到2007年買賣怡安公司股票獲利行為，這幾項行為都因為超過10年追懲時效，故不予議處。

一審宣判後，石木欽認為判的太重，監察院認為判得太輕，雙方均上訴第二審。而二審開庭時，雙方攻防重點均在於10年懲戒時效的問題，石木欽律師團強調懲戒審理的事實均已罹於時效，不應懲戒；另外監察院則認為，本案嚴重侵害人民對司法的公信力，建請加重懲罰。

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