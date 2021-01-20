姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面僅低調回應6字

▲面對記者詢問蘇震清案，蘇嘉全相當低調。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院前院長蘇嘉全的姪子、民進黨立委蘇震清因立委收賄案遭羈押，蘇嘉全20日上午赴立法院出席「台日交流聯誼會」成立大會時，面對媒體追問是否有關心蘇震清，僅低調表示「謝謝大家關心」。

第十屆立法院「台日交流聯誼會」20日舉行成立大會，立法院長游錫堃主持，前院長蘇嘉全、王金平都受邀出席，而這也是蘇嘉全去年8月因個人因素，向總統蔡英文請辭獲准後，首度出席的公開活動。

蘇嘉全在「台日交流聯誼會」成立大會中致詞表示，這兩年因為疫情關係，在推動外交工作更加辛苦，但在游院長的領導下，仍透過各種方式進行國會外交，讓台灣在全世界更加被看見，是大家一起努力的結果，他相信國會之間雖然因疫情關係相隔遙遠，但心仍是結合在一起的。

成立大會結束後，媒體湧上前詢問蘇嘉全是否關心蘇震清的案子，但蘇嘉全並沒有多做回應，快步走出會議室，面對記者不斷追問，蘇嘉全僅低調表示「謝謝大家關心」，隨後搭電梯離去。

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