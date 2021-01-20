染疫擴大！部桃院內感染傳社區　陳時中坦言：是目前最大挑戰

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，也擴大到社區，染疫護理師家人也確診。指揮官陳時中今也坦言，這是部桃院內感染一開始挑戰不算大，但發生到現在，應該說是目前最大挑戰。

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診，今（20）日宣布案839的同住阿嬤也確診（案870）。

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目前指揮中心也在部桃設立前進指揮所，外移病患，清空醫院全面消毒，大批化學兵也前往協助。由於這次院內感染已擴大到社區，陳時中坦言，這次的確範圍做的最大，以前有些案子沒有形成大感染，部桃一開始挑戰不算大，但發生到現在，應該是目前最大的挑戰。

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