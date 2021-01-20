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「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件，其中，案863、864、865一家3口通通確診，中央流行疫情指揮中心今（20）日再度公布3人於桃園的詳細足跡，而案865繼確定連3天前往摩斯上班後，1月16日晚間9點10分至20分也曾到麥當勞桃園三民餐廳。對此，麥當勞作出最新回應表示，桃園三民餐廳將從今日下午3時30分停業消毐，預計明日恢復營業。

▲▼案865曾去麥當勞桃園三民餐廳。（圖／記者林振民攝）

▲案865曾去麥當勞桃園三民餐廳。（圖／記者林振民攝）

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▲▼案865曾去麥當勞桃園三民餐廳。（圖／記者林振民攝）

▲▼麥當勞桃園三民餐廳緊急停業消毒1天。（圖／記者林振民攝）

▲▼案865曾去麥當勞桃園三民餐廳。（圖／記者林振民攝）

麥當勞表示，桃園三民餐廳於18日接獲桃園衛生局通報，有確診個案至該餐廳外帶餐點，該餐廳除於當天打烊前依照「餐廳防疫執行要點」加強清潔，打烊後全店消毒，並自今（20）日15時30起停業消毐，期確保環境衛生以及員工與顧客的安全健康，預計明日才會恢復正常營業。

同時，該餐廳16日21時10分至21時30分期間上班的12名員工，於18日接獲衛生局通報後，立即進行自主健康管理14天 至31日，期間除配合桃園市衛生所至餐廳疫調及衛教，營運主管並持續進行員工關懷；此外，為配合中央政策，全台麥當勞餐廳除用餐區全面採取梅花座，餐廳門口亦張貼海報加強宣導，敬請顧客排隊戴口罩、確實勤洗手，並保持社交距離。

而為避免疾病及疫情傳染，麥當勞除要求各餐廳加強清潔與消毒相關作業的頻率，包括自助點餐機、餐盤、門把、扶手、桌椅、垃圾桶、洗手間、歡樂送外送餐袋等設施及用具，也提供及要求餐廳員工全面戴口罩，每小時至少洗手一次，並自主量測及記錄體溫；外送員於執勤時亦全程戴口罩、呈遞餐點前須以酒精消毒雙手並戴抛棄式手套，以維護員工及顧客健康，同時提供消費者安心的餐食。

▲▼案863、864、865足跡。（圖／指揮中心提供）

▲案865新增一足跡去過麥當勞桃園三民店。（圖／指揮中心提供）

另，案865為摩斯漢堡桃捷A7店員工，16日至18日也曾前往其店上班，對此，摩斯也於昨（19）日發布聲明表示，由於案865為桃捷A7店分店員工，為確保員工及顧客安全健康，該分店已自1月18日起暫停營業，並全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理，以及店舖全面清潔消毒。

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